Gifhorn

Apfelsinenball und Adventsmarkt abgesagt, Altstadt- und Schützenfest für 2021 auf der Kippe: Die Veranstalter großer Events in Gifhorn trifft Corona hart. Doch auch in den Ortsteilen sieht’s nicht besser aus. Vereinsleben findet nicht mehr statt.

„Wir hängen völlig in den Seilen und wissen nicht mehr, wie es weitergeht“, beschreibt Andreas Katsch-Herke die schwierige Situation der Schützengilde Gamsen von 1656. Katsch-Herke, stellvertretender Ortsbürgermeister in Gamsen, ist seit Ende Oktober Vorsitzender der Schützengilde. „Eine solche dramatische Lage hat der Verein noch nie erlebt“, beschreibt Katsch-Herke die Stimmung.

„Auf Null heruntergefahren worden“

Die Absage des Gamsener Schützenfestes an Himmelfahrt, die ersatzlose Streichung der Rundenwettkämpfe und anderer geselliger Veranstaltungen: Seit Pandemie-Beginn im Frühjahr sei das Vereinsleben quasi „auf Null heruntergefahren worden“. „Das Schlimme ist die Perspektivlosigkeit“, bringt es Katsch-Herke auf den Punkt. Natürlich habe der Vorstand inzwischen mit dem Festwirt und Schaustellern Kontakt aufgenommen, um über das Schützenfest 2021 zu sprechen. „Ob es stattfindet, ist jedoch mehr als fraglich“, blickt Andreas Katsch-Herke eher pessimistisch in die Zukunft.

Schützenfestumzug in Gamsen: Ob es die Veranstaltung 2021 gibt, ist fraglich. Der Vorstand der Schützengilde ist eher pessimistisch. Quelle: Sebastian Preuß (Archiv)

Mit Rundschreiben werde trotz allem der Kontakt zu den 222 Mitgliedern des Vereins gehalten. „Sie stehen zum Verein, Austritte hat’s nicht gegeben – wir haben sogar einige Neuaufnahmen“, bedankt sich der Schützengilde-Chef für Loyalität und Treue.

„Man hat uns den Stecker gezogen – aber da müssen wir nun durch“, sagt Ingo Düsterhöft, seit 2005 Vorsitzender des SSV Kästorf. Er glaubt fest daran, dass durch die Corona-Einschränkungen die Pandemie besiegt werden kann. „Weil es derzeit kein Sportangebot gibt und somit kein Kontakt der 800 Vereinsmitglieder untereinander besteht, ist der Vorstand den digitalen Weg gegangen“, hält Düsterhoft die Verbindung zu den SSV-Mitgliedern aufrecht.

Zwei Videoclips auf der Homepage

„Mit zwei Videoclips auf unserer Homepage – Laufzeit elf Minuten – haben wir zur aktuellen Situation Stellung bezogen“, so Düsterhöft. Trotz Corona-Einschränkungen und eines aktuell nicht vorhandenen Sportangebots habe es beim SSV keine Austrittswelle gegeben. „Wir haben keine Mitgliederfluktuation, die über das normale Maß hinaus geht“, ist Düsterhöft froh.

2022 will es der Verein dann richtig krachen lassen. „Wir werden 100 Jahre alt und planen bereits jetzt das Jubiläum“, so der SSV-Chef. Von einigen Ideen habe man sich jedoch verabschieden müssen. „Durch Corona sind unsere finanziellen Rücklagen zum größten Teil aufgebraucht“, weiß der SSV-Vorsitzende. Den Optimismus hat Düsterhöft nicht verloren. „Es geht immer irgendwie weiter, wir müssen die Lage annehmen und dürfen nicht in eine Depression verfallen.“

Auf den normalen Vereinsalltag verzichten

„Natürlich ist das keine schöne Situation“, sagt Frank Weichert, Chef der Wilscher Schützen. Die 450 Mitglieder müssten durch Corona-Einschränkungen auf den normalen Vereinsalltag verzichten. „Austritte gab’s deswegen nicht“, hofft Weichert darauf, dass kleinere Veranstaltung im Frühjahr 2021 wieder möglich sind. In Sachen Schützenfest – in Wilsche wird die fünfte Jahreszeit immer eine Woche nach Pfingsten gefeiert – ist der Vorsitzende jedoch eher pessimistisch: „Ich glaube nicht, dass es damit im kommenden Jahr schon klappt.“

In der Corona-Zwangspause waren die Wilsche Schützen allerdings nicht ganz untätig. Die Luftgewehr-Seilzuganlage im Schießstand wurden durch moderne Digital-Technik ersetzt.

Von Uwe Stadtlich