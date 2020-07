Meinersen

Es gibt einen Corona-Fall an der Meinerser Hauptschule: Die Landesschulbehörde teilte am Freitagnachmittag mit, dass sich ein Achtklässler mit dem gefährlichen Virus infiziert hat. Der Landkreis nannte die Schule nicht, bestätigte jedoch, dass sich in drei Haushalten im Landkreis Gifhorn acht Personen neu mit dem Corona-Virus infiziert hätten. Entsprechende Schritte seien eingeleitet worden.

Die Corona-Infektion des Achtklässler hatte sich bereits am Freitagvormittag unter Mitschülern und auch Eltern herumgesprochen. „Es stimmt – ein Schüler aus der achten Jahrgangsstufe hat sich mit dem Virus infiziert“, erklärte auf AZ-Anfrage wenig später Andreas Herbig, stellvertretender Pressesprecher der Landesschulbehörde in Lüneburg.

Schule reagierte richtig

Die Schule habe sofort und richtig reagiert und die zuständigen Stellen über den Corona-Fall informiert. „Präsenzunterricht kann bis zu den Sommerferien in der betroffenen Jahrgangsstufe erst einmal nicht mehr stattfinden“, so Herbig. Der gesamte achte Jahrgang und auch „betroffene Lehrkräfte“ seien ab sofort wieder ins Homeschooling geschickt worden, um eine weitere Ausbreitung von Corona zu verhindern. Wie es weiter gehe, müsse das zuständige Gesundheitsamt entscheiden, so Herbig.

Der Landkreis beantwortete eine konkrete Frage der AZ nach dem Corona-Fall an der Meinerser Hauptschule nicht, teilte jedoch am Freitag mit, „in drei Haushalten im Landkreis Gifhorn haben sich acht Personen mit dem Corona-Virus infiziert“. Diese Haushalte seien miteinander verwandt und befreundet.

Positives Abstrichergebnis

„Direkt nachdem das Gesundheitsamt über den Hausarzt das erste positive Abstrichergebnis erhalten hat, wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes Gifhorn aktiv“, so Landrat Dr. Andreas Ebel. „Die Infektionsketten werden nachvollzogen, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Alle Kontaktpersonen und Arbeitgeber oder Institutionen, in denen sich die Kontaktpersonen aufgehalten haben und ermittelt worden sind, wurden vom Gesundheitsamt kontaktiert und über weitere Maßnahmen informiert“, versichert der Verwaltungschef.

Die direkten Kontaktpersonen außerhalb der Familie stünden unter Quarantäne – bisher seien dort aber keine Ansteckungen bekannt. „Mehr können wir aus Datenschutzgründen aktuell nicht sagen“, hält sich Ebel bedeckt.

