Coronakrise: So können Sie den Händlern in der Region helfen

In der Corona-Krise müssen die Geschäfte in der Region Gifhorn schließen. Viele stellen kurzfristig auf Online-Bestellungen und Lieferservice um – oder machen spezielle Gutscheinangebote. Die AZ unterstützt Händler in Not und bietet für die Leser eine Liste, welche Angebote und Ideen die lokalen Geschäfte, Restaurants, Cafés und Einzelhändler haben.

Auf dieser Seite zeigen wir Ihnen, welche Geschäfte, Restaurants, Cafés, Einzelhändler, Freiberufler, etc. in Ihrem Ort jetzt Hilfe brauchen - und wie Sie diese leisten können. Übrigens: Hier können Sie Ihr Unternehmen eintragen.