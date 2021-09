Die 5 Teilnehmer: Matthias Nerlich, Kerstin Meyer, Kathrin Bünder, Oliver Bley, Rebecca Koch

Team-Motto: Jede Reise beginnt mit den ersten Schritt.

Motivation zum Mitmachen: Große Aufgaben benötigen große Fitness.

Wunsch-Schrittziel: ca. 350.000

So wird das Ziel erreicht: aktive Mittagspause, Joggen und Walken am Feierabend und am Wochenende.