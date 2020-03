Teilnehmer:

Sebastian Klein, Marcus Hartmann, Maik Schönfisch, Lutz Schulze, Nikola Beckmann

Team-Motto:

just for fun

Motivation zum Mitmachen:

Immer in Bewegung bleiben...

Wunsch-Schrittziel:

280.000

So wird das Ziel erreicht:

Jeder Schritt zählt: Das Auto so oft wie möglich stehen lassen und den Bürostuhl so oft wie möglich auskühlen lassen....