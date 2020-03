Teilnehmer:

Sina Duckstein, Karen Fuchs, Katrin Matzat, Annette Hoffmann, Kristin Buchholz

Team-Motto:

"Catch us if you can"

Motivation zum Mitmachen:

mehr Bewegung im Alltag und Umweltbewusstsein

Wunsch-Schrittziel:

350.000 Schritte (10.000 pro Tag/Person)

So wird das Ziel erreicht:

Mittagspause für Spaziergang nutzen, Auto so oft es geht stehen lassen