Teilnehmer:

Vivien Belde, Stefan Hölter, Andreas Freise, Keven Reising, Achim Lück

Team-Motto:

Spaß am Sport und am liebsten an der frischen Luft

Motivation zum Mitmachen:

ein Team eine Mannschaft, zusammen ist alles einfacher , Fitness hält Gesund, es dient einem guten Zweck

Wunsch-Schrittziel:

50.000 pro Tag

So wird das Ziel erreicht:

regelmäßige Lauf-Treffen, Auto stehenlassen, etwas mehr Sport als sonst