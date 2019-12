Am Samstag nach dem 0:1 in der Fußball-Bundesliga in Freiburg hatte Oliver Glasner seine Spieler kritisiert, jetzt hat der Trainer des VfL Wolfsburg noch mal erklärt, worum es ihm dabei ging. Der Coach erwartet von seinem Team am Donnerstagabend (21 Uhr) im bedeutungslosen Gruppenspiel in der Europa League gegen die AS St. Etienne eine Reaktion.