Wolfsburg/London

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg tankten mit dem deutlichen 3:0 im Spitzenspiel gegen 1899 Hoffenheim am vergangenen Samstag ordentlich Selbstvertrauen vor dem ersten großen Rückrundenkracher: Am Mittwoch (21 Uhr, live auf YouTube und DAZN) steht im Londoner Emirates-Stadion das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal an. Der Vizemeister hat gute Erinnerungen an die Londonerinnen, schlug Arsenal bereits in der ersten Königsklassen-Saison 2012/2013 im Halbfinale, gewann darauf im Finale gegen Olympique Lyon. Wolfsburgs Pauline Bremer ist eine von vielen Spielerinnen in der Autostadt, die Arsenal gut kennen. Die Stürmerin spielte von 2017 bis 2020 für Manchester City und traf in der Zeit vier Mal (zwei Siege, zwei Niederlagen) auf den FC. „Das ist eine schwierige Aufgabe“, weiß Bremer, die versichert: „Wir haben aber die Qualitäten, das zu schaffen. Wir werden sie analysieren, uns sehr gut vorbereiten und dann auf dem Platz alles geben.“

Mit den Londonerinnen wartet der englische Meister von 2019 und der aktuelle Tabellenführer (40 Zähler, zwei Punkte Vorsprung auf Chelsea) auf das Team von Trainer Tommy Stroot. Arsenal ist bis heute die einzige englische Mannschaft, die je auf internationaler Bühne triumphierte. 2007 holten die Engländerinnen den UEFA Women’s Cup. Zudem gewann Arsenal seit der Gründung im Jahre 1987 unter anderem 15 Meisterschaften (National Division und Super League zusammengezählt), 14 Mal den FA Women’s Cup, fünf Mal den FA Continental Cup und fünf Mal den FA Community Shield.

Arsenals Top-Star ist Stürmerin Vivianne Miedema, die als eine der besten Angreiferinnen der Welt gilt und in 65 Liga-Spielen 61 Tore erzielte. Aber auch Leah Williamson, Beth Mead, Stina Blackstenius, Kim Little, Lia Wälti oder auch Tobin Health gehören zur absoluten Weltklasse. Mit Noelle Maritz kickt seit 2020 auch eine Ex-Wolfsburgerin bei Arsenal und ist dort eine feste Größe. „Sie haben immer eine sehr spielstarke Mannschaft und einen Kader mit vielen Top-Spielerinnen. Wir müssen deren Spiel möglichst unterbinden“, weiß auch Bremer, die nach überstandener Muskelverletzung erst vor wenigen Wochen ihr Comeback im VfL-Trikot feierte. 2019/2020 spielte die 25-Jährige eine ihrer besten Saisons in England, knipste in 23 Pflichtspielen 22 Mal und gehörte auch zum festen Kreis der Nationalmannschaft.

Bremer will sich wieder fürs DFB-Team empfehlen

An diese Zahlen möchte die Stürmerin anknüpfen - und sich auch wieder für die DFB-Elf empfehlen. „Die Nationalmannschaft habe ich auf jeden Fall im Kopf“, so Bremer. Klar sei aber auch, „dass ich beim VfL jetzt erst mal richtig Fuß fassen möchte. Ich arbeite an meinem Fitnesszustand und will immer da sein, wenn die Mannschaft mich braucht.“ Kontakt zu den Verantwortlichen gibt es nicht, wie die gebürtige Ossenfelderin bestätigt, aber: „Es sind ja regelmäßig Trainer oder Co-Trainer bei uns vor Ort und schauen zu...“ Wie viele Zuschauende es hingegen am Mittwoch in London werden, ließ sich am Montag nicht sagen. Der Ticketverkauf laufe aber schleppend, was auch daran liegt, dass der FC Arsenal schon am kommenden Samstag das nächste Highlight bietet, denn dann spielen die Frauen im Emirates-Stadion gegen Tottenham Hotspur.

Von Jasmina Schweimler