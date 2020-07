Über vier Monate ist es nun her, dass Oberligist Lupo/Martini Wolfsburg zuletzt in einem Fußball-Spiel auf dem Platz stand. Deshalb freut sich Coach Giampiero Buonocore umso mehr auf den Re-Start, der am Sonntag mit dem Test beim WSV Wendschott beginnt. Dazu hat Lupo einen seiner beiden Testspieler nun verpflichtet.