Das Rekord-Spiel vor über 5000 Zuschauern am vergangenen Freitag ging für Handball-Oberligist MTV Vorsfelde in der Volkswagenhalle in Braunschweig zwar mit 24:28 verloren, traurig war darüber aber niemand. Für Kapitän Pascal Bock ging kurz vor Weihnachten sogar ein Kindheitstraum in Erfüllung.