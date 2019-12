Das werden die Beteiligten wohl bis an ihr Lebensende nicht vergessen. Die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde müssen am Freitag (19.30 Uhr) beim MTV Braunschweig ran – soweit, so alltäglich. Nicht alltäglich: Das Spiel findet vor bis zu 5000 Zuschauern in der Volkswagenhalle statt. Ein Vorsfelder kennt die Situation bereits.