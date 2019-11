Das Dinner-Boxen in Gifhorn hat Tradition, die Veranstaltung am Freitagabend war schon die neunte dieser Art. Trotzdem hatte sie mit der Mischung aus Amateur- und Profikämpfen ihr ganz eigenes Flair. Das kam bei den 200 Zuschauern in der Johann-Trollmann-Halle (ehemals Boxmühle) gut an. „Ich habe von vielen Seiten gehört, dass wir das im März wiederholten sollten“, so Werner Kasimir. Doch der Vorsitzende des BC Gifhorn stellte klar: Daraus wird nichts.