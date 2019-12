RSC will sich erfolgreich vom Snooker Pub verabschieden

Gifhorn

Der 1. DSC Hannover II wurde mit 6:2 und der BS Braunschweig II mit 8:0 besiegt. Im Spitzenspiel gegen den SL Magdeburg gab’s ein 4:4.

„Dabei wäre in dieser Paarung sogar mehr drin gewesen“, berichtet RSC-Pressewart Ralf Priebe. Beim Stand von 4:3 für Gifhorn standen sich nur noch der RSCer Jan Müller und Rene Rudolph am grünen Tisch gegenüber. Das Match verlief sehr ausgeglichen und so musste im Spiel auf die letzte Kugel die Entscheidung gefunden werden. Priebe erklärt: „Dies ist ein wenig vergleichbar mit einem Elfmeterschießen im Fußball. Glück und Pech liegen hier auch nah beieinander.“ Letztlich war Rudolph der Glücklichere, rettete Magdeburg ein verdientes Remis.

Nach drei Spieltagen bleibt die Lage an der Spitze der Oberliga damit spannend. Lediglich ein Punkt trennt die vier Spitzenteams. Auf Rang zwei ist Gifhorn mittendrin im Kampf um das Erreichen der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga.

Eine blütenweiße Weste kann dabei der RSCer Bernd Brüggemann aufweisen, der alle seine sechs Einzel gewann.

Von der AZ/WAZ-Redaktion