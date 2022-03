Wolfsburg

Mit ihm wollten sich die Grizzlys Wolfsburg noch einmal mehr Kadertiefe geben – doch zuletzt konnte Alexandre Mallet nur zuschauen. Ende Februar kam der 29-jährige Kanadier von Berani Zlin aus der tschechischen Extraliga nach Wolfsburg, in seinem letzten Spiel für den alten Klub fing er sich eine leichte Adduktoren-Verletzung ein. Gegen Straubing feierte er zwar seine Premiere für die Grizzlys, musste aber vom Eis – und fehlt seitdem.

Aus Sicht der Grizzlys halb so wild – denn zum einen sind alle anderen Importspieler für die Partie am Mittwochabend (19.30 Uhr) in Krefeld fit, zum andere wurde Mallet vor allem geholt, um in den Playoffs auf mögliche Ausfälle reagieren zu können. Seine Adduktorenprobleme erwiesen sich zwar als ein wenig hartnäckiger als gedacht, aktuell geht’s aber Richtung Comeback, am Sonntag in Augsburg könnte er wieder einsatzfähig sein.

Zweimal gegen das Schlusslicht

Für die beiden Spiele gegen Krefeld innerhalb von 48 Stunden (Mittwoch und Freitag) reicht’s noch nicht. Die Pinguine sind das Schlusslicht der DEL, kassierten zuletzt drei Niederlagen mit insgesamt 30 Gegentoren. Gewarnt sein können die Wolfsburger dennoch: Denn in eigener Halle hat der KEV zwei seiner drei vergangenen Partien gewonnen – gegen München und Bremerhaven, beides Teams aus den Top-6 der Tabelle. Ex-Grizzly Lucas Lessio steht bei 35 Scorerpunkten – und ist damit hinter Jeremy Bracco (46) der zweiterfolgreichste Akteur im Krefelder Kader.