Jetzt gilt es, den Schalter wieder umzulegen: Nach zuvor drei Siegen am Stück unterlag Eishockey-Erstligist Grizzlys Wolfsburg gegen die Kölner Haie am 2. Weihnachtsfeiertag mit 1:4. Dass diese Niederlage nur eine kleine Delle in der ansonsten stark ansteigenden Formkurve war, will das Team von Trainer Pat Cortina am Samstag (17 Uhr) bei den Krefeld Pinguinen zeigen.