Siegesserie vorbei! Nach drei Erfolgen am Stück waren am zweiten Weihnachtsfeiertag 3450 erwartungsvolle Fans in der Eis-Arena und erlebten wie die Eishockey-Profis der Grizzlys Wolfsburg den Kölner Haien mit 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) unterlagen.