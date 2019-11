Schlittenhunde campen in den Kitzbüheler Alpen

Kitzbühel (dpa/tmn) - In den Kitzbüheler Alpen können Urlauber im Januar Schlittenhundegespanne hautnah erleben. Mehr als tausend Tiere und ihre Halter schlagen vom 11. bis 26. Januar 2020 in St. Ulrich am

Pillersee ihr Camp auf, informiert der örtliche Tourismusverband. Am 19. Januar können Kinder auf den Schlitten mitfahren. Rennen finden vom 24. bis 26. Januar statt. St. Ulrich liegt rund 25 Kilometer nordöstlich von Kitzbühel.

Adventliche Kostümführungen auf den Spuren Napoleons

Auf Schloss Arenenberg am Schweizer Ufer des Bodensees gibt es an allen vier Adventssonntagen Kostümführungen für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren. Sie kleiden sich in Gewänder und erfahren, wie früher am Hof gelebt wurde. Eine weitere Führung an den Adventssonntagen thematisiert französische Weihnachtsbräuche. Die Führungen kosten je 18 Franken pro Person. Im Schloss Arenenberg lebte Hortense de Beauharnais, eine

Stieftochter Napoleons. Die Anlage liegt rund zehn Autominuten von Konstanz entfernt.

Werke rund ums Wasser in Brisbane

Ein gefrorener Schneemann mitten im australischen Sommer und eine 100 Tonnen schwere Installation, die ein Flussbett darstellt: Das sind nur zwei von mehr als 40 Werken der neuen Ausstellung "Water" in der Gallery of Modern Art (GoMA) in der Ostküstenmetropole Brisbane. Sie läuft von 7. Dezember 2019 bis 26. April 2020 und kostet umgerechnet elf Euro Eintritt, teilt die Tourismusbehörde des Bundesstaates Queensland mit.

Tutanchamun im Bahnhof von Lüttich

Auf die Spuren von Tutanchamun und archäologischen Entdeckern führt eine Ausstellung im Bahnhof Guillemins in Lüttich. Zu sehen sind unter anderem 250 Repliken aus dem Ägyptischen Museum Kairo und eine Rekonstruktion des Grabes des berühmten Pharaos, das vor knapp 100 Jahren vom Archäologen Howard Carter entdeckt wurde, teilt Belgien-Tourismus Wallonie mit. Die Ausstellung läuft vom 14. Dezember 2019 bis 31. Mai 2020.

dpa