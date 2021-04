MSC Cruises plant Neustart in Deutschland im Juni

Genf

MSC Cruises will im Sommer wieder Kreuzfahrten von Deutschland aus nach Nordeuropa und im Mittelmeer anbieten. Die "MSC Seaview" soll ab dem 19. Juni 2021 von Kiel aus aufbrechen, wie die Reederei mitteilte. Die "MSC Preziosa" soll am 21. Juni von Hamburg aus in See stechen, die "MSC Musica" am 20. Juni von Warnemünde aus.

Alle drei Schiffe sollen auf einwöchigen oder mehrtägigen Reisen zu den norwegischen Fjorden oder ins Baltikum fahren. Bedingung ist jedoch, dass die deutschen Häfen ab Mitte Juni wieder für Kreuzfahrten zur Verfügung stehen.

Eigentlich sollte die neue "MSC Virtuosa", das vierte Schiff der Meraviglia-Klasse, ihren Heimathafen in Kiel haben. Dieses Schiff wird nun ab dem 20. Mai rund um die britischen Inseln eingesetzt werden - jedoch nur für Passagiere aus Großbritannien.

Routen im westlichen und östlichen Mittelmeer

Im Mittelmeer will MSC Cruises im Sommer mehrere Schiffe einsetzen. Die aktuelle Route der "MSC Grandiosa", die derzeit Häfen in Italien sowie Malta anläuft, soll um Barcelona und Valencia in Spanien erweitert werden, wenn diese Städte wieder angelaufen werden können.

Die "MSC Seaside" soll am 1. Mai 2021 von Genua aus zu Kreuzfahrten rund um Italien und nach Malta aufbrechen. Marseille sei als weiterer Hafen geplant, wenn dessen Verfügbarkeit bestätigt sei, so MSCI.

Die "MSC Seashore" soll vom 1. August bis zum 31. Oktober 2021 Sieben-Nächte-Kreuzfahrten unternehmen, die nach Genua, Neapel, Messina, Valletta, Barcelona und Marseille führen. Der Neubau mit Platz für bis zu 5632 Passagiere ist das erste Schiff der sogenannten Seaside Evo-Klasse von MSC Cruises.

Im östlichen Mittelmeer sollen die "MSC Orchestra" (ab 5. Juni, Ein- und Ausschiffung in Venedig und Bari), die "MSC Splendida" (ab 12. Juni, Triest und Bari) und die "MSC Magnifica" (ab 20. Juni, Venedig, Bari und Piräus) auf verschiedenen Routen fahren. Angelaufen werden Ziele in Italien, Griechenland, Kroatien und Montenegro.

Mehrere Corona-Tests sorgen für Sicherheit

Anders als bei mancher US-Reederei werden die Sommer-Kreuzfahrten nicht ausschließlich für Geimpfte angeboten. Die Passagiere machen im Terminal zur Einschiffung einen Antigen-Test. Ist dieser positiv, wird ein PCR-Test nötig. Außerdem erfolgt etwa nach der Hälfte der Kreuzfahrt ein weiterer kostenloser Corona-Test an Bord. Wer am Ende für die Einreise nach Deutschland aus dem Ausland einen weiteren Test braucht, kann diesen ebenfalls an Bord gegen eine Gebühr machen.

