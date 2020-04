Die Bahncard ist in Corona-Zeiten etwas überflüssig - die Menschen sollen zu Hause bleiben. Die Deutsche Bahn bietet Besitzern der Rabattkarte nun einen kleinen finanziellen Ausgleich an.

In Corona-Zeiten fallen auch viele Bahnreisen flach - die Deutsche Bahn bietet Bahncard-Besitzern daher einen finanziellen Ausgleich in Form eines Gutscheins an. Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn