Hannover

Die Arbeitgeber stellen nach der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder mehr Minijobber ein. Bis Ende Juni ist die Zahl der geringfügig Beschäftigten im gewerblichen Bereich auf rund sechs Millionen gestiegen. Dies waren etwa eine halbe Million Jobs mehr als zum Beginn des Frühjahres, wie aus dem Quartalsbericht der Minijob-Zentrale hervorgeht. Im Verlauf der Pandemie hatten rund 870.000 Minijobber ihre Stellen verloren. In Niedersachsen waren zuletzt knapp 210.000 geringfügig Beschäftigte gemeldet.

Besonders im Gastgewerbe gibt es wieder mehr Jobs. In Hotels, Restaurants oder Eissalons sind 587.000 Minijobber beschäftigt – ein Plus von 64 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal. „Wir gehen davon aus, dass sich die Zahl weiter erhöhen wird“, sagte Heinz-Günter Held, Geschäftsführer für die Minijob-Zentrale bei der Knappschaft-Bahn-See. Auch Privathaushalte suchen verstärkt nach Hilfskräften. Ende Juni waren hier bundesweit 291.000 Personen angemeldet, die als Putzhilfen, Babysitter oder Gärtner tätig sind – und damit 2,5 Prozent mehr als drei Monate zuvor.

Kein Recht auf Kurzarbeitergeld

Wer einem Minijob nachgeht, darf bis zu 450 Euro verdienen, ohne dafür Steuern zahlen zu müssen. Auch Abgaben für Kranken-, Pflege- oder Arbeitslosenversicherung fallen nicht an. In die Rentenkasse muss nur einzahlen wer will – nur jeder Fünfte macht das. Für viele Beschäftigte entspricht der Nettoverdienst also oft dem Bruttogehalt. Da Minijobber keine Abgaben zahlen, haben sie aber auch keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Sie bekommen daher weder Arbeitslosen- noch Kurzarbeitergeld. Wer seine Stelle verliert, rutscht daher schnell in die Grundsicherung ab.

Als die damalige rot-grüne Bundesregierung die Minijobs 2003 im Zuge der Hartz-Reformen einführte, waren sie vor allem als Instrument gedacht, um Schwarzarbeit in privaten Haushalten einzudämmen, etwa von Putzkräften oder bei der Nachhilfe. Inzwischen arbeiten die meisten Minijobber jedoch im Handel, im Gastgewerbe oder im Gesundheitswesen. Für mehr als vier Millionen Deutsche ist der 450-Euro-Job kein Nebenverdienst mehr, auf den sie einfach verzichten können – sie haben sonst keine andere Arbeit. Zu dieser Gruppe zählen vor allem Studierende, Alleinerziehende und Rentner.

Hart von Corona getroffen

Diese Gruppe wurden von der Corona-Krise hart getroffen. Ende März war die Zahl der Minijobber auf rund 5,5 Millionen gesunken. „Wir verzeichnen im gewerblichen Bereich jetzt die geringste Beschäftigtenzahl seit Beginn der Zählung 2004“, hatte damals die Leiterin der Minijob-Zentrale, Peggy Horn, berichtet. Besser erging es den geringfügig Beschäftigten in privaten Haushalten. Dort ging die Zahl der Minijobber nur um knapp 4 Prozent auf etwa 284.000 zurück. „Putzen, Einkaufen oder Babysitten stehen weiterhin hoch im Kurs“, hieß es bei der Knappschaft.

Wegen der zwischenzeitlichen Schließung von Restaurants, Kneipen und Kinos hätten vor allem jüngere Minijobber keine Beschäftigung mehr gehabt, erklärte die Minijob-Zentrale. Bei den unter 25-Jährigen habe in der Spitze fast jeder Fünfte ohne Verdienst auskommen müssen. Die größte Altersgruppe der Minijobber im gewerblichen Bereich sind die über 65-Jährigen mit knapp einer Million Personen. In Privathaushalten sind fast zwei Drittel der geringfügig Beschäftigten älter als 50 Jahre. Dort ist der Frauenanteil mit 90 Prozent deutlich höher als im privaten Gewerbe mit 57 Prozent.

Von Jens Heitmann