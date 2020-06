Wabco: Kein Stellenabbau bis Ende 2020

Hannover

Die 2700 Beschäftigten des Bremsenspezialisten Wabco in Deutschland müssen bis zum Jahresende nicht um ihre Arbeitsplätze fürchten. Der Gesamtbetriebsrat und die Geschäftsführung haben sich auf eine Verlängerung der geltenden Vereinbarung zur Kurzarbeit geeinigt. Damit seien betriebsbedingte Kündigungen bis Ende Dezember ausgeschlossen, sagte Gesamtbetriebsratschef Jens Schäfer am Mittwoch in Hannover. „Wir sind froh und erleichtert, allen Beschäftigten die Sorge um den Arbeitsplatz für die nächsten Monate zu nehmen.“

Zusagen auch für Leiharbeiter

Wabco gehört seit Ende Mai zum Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen. Der ZF-Konzern hatte kürzlich angekündigt, bis zu 15.000 Stellen zu streichen, die Hälfte davon in Deutschland. Das Unternehmen rechnet wegen der fehlenden Nachfrage in diesem Jahr mit hohen Verlusten. Unter dem Dach von ZF gehört Wabco mit weltweit rund 12.000 Mitarbeiter zur Division „Commercial Vehicle Control Systems“. In Hannover beschäftigt die Geschäftseinheit rund 2000 Mitarbeiter.

Anzeige

Neben der Absicherung für die Stammbelegschaft sei es auch gelungen, die Beschäftigung der Leiharbeitnehmer bis Ende November zu garantieren, sagte Schäfer. Auch diese Kollegen hätten dem Unternehmen in den vergangenen Jahren „durch ihre Leistung hohe Gewinne beschert“. Deshalb sei es nur fair, diesen Menschen weiter eine Perspektive zu bieten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Jens Heitmann