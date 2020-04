Wirtschaft in Niedersachsen droht dramatischer Absturz wegen Corona-Pandemie

Hannover

Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) rechnet für das laufende Jahr mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um bis zu 8 Prozent. „Die Stimmung ist im Keller, für viele Branchen sieht die Lage katastrophal aus“, sagte Hauptgeschäftsführer Horst Schrage am Freitag in Hannover. Laut der jüngsten Konjunkturumfrage erwartet jedes zweite Unternehmen ein Umsatzminus von mehr als zehn Prozent, 800.000 Beschäftigten droht Kurzarbeit.

„ Krise trifft die Wirtschaft mit voller Wucht“

Die Daten aus Niedersachsen decken sich mit dem vom Ifo-Institut bundesweit ermittelten Geschäftsklima-Index. Dieser wichtige Frühindikator zur Konjunkturentwicklung brach im April um 11,6 Punkte auf 74,3 Zähler ein – das ist sowohl der stärkste jemals gemessene Rückgang als auch ein Rekordtief. Die Unternehmen hierzulande hätten noch nie so pessimistisch in die nähere Zukunft geblickt wie aktuell. „Die Corona-Krise trifft die deutsche Wirtschaft mit voller Wucht“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Besonders dramatisch ist es in der Autoindustrie

In Niedersachsen befürchten drei Viertel der Unternehmen, dass sich ihre Lage in den nächsten Monaten verschlechtern, nur sechs Prozent erwarten eine Verbesserung. Fast jeder zehnte Betrieb berichtete bereits Anfang April von Engpässen bei der Liquidität, ein Drittel der Firmen sieht sich im Laufe des nächsten Monats in Zahlungsschwierigkeiten kommen. „Täglich wenden sich Tausende verzweifelter Unternehmen mit Hilferufen an die IHK“, sagte Schrage. „Die Lage ist alarmierend.“

Automobilindustrie besonders betroffen

Besonders betroffen ist der Umfrage zufolge die Autoindustrie. Die Branche leidet neben dem aktuellen Stillstand in der Produktion auch unter dem Wandel hin zur Elektromobilität. Durch die zwischenzeitlichen Schließung der Autohäuser fehle die Nachfrage aus dem Inland, der Export stehe in Anbetracht einer weltweiten Rezession vor einer extrem schwierigen Phase. Vor diesem Hintergrund sei es fraglich, ob ein staatliche Kaufprämie für neue Autos den Absatz in großem Umfang ankurbeln könne, sagte Schrage. Hilfreicher wäre es aus Sicht der IHK, die drohenden Strafzahlungen an die EU wegen Überschreitung der erlaubten Abgaswerte um ein Jahr hinauszuschieben. „Damit könnte man dringend benötigte Liquidität sichern“, sagte Schrage.

Der Handel sendet erste Hoffnungszeichen

Unterdessen sieht der niedersächsische Groß- und Außenhandel wieder Anlass zur Hoffnung. Aufgrund der jüngsten Lockerungen für die Geschäfte rechne eine Mehrheit der 3500 Betriebe jetzt damit, länger als sechs Wochen durchzuhalten, teilte der Branchenverband AGA mit. „Das ist eine deutliche Verbesserung zu unserer Umfrage vor vier Wochen“, sagte AGA-Präsident Hans Fabian Kruse. Seinerzeit hatte nur die Hälfte der Unternehmen angegeben, länger als zwei weitere Monate überleben zu können.

Von Jens Heitmann