Holzminden/Frankfurt

Der nur knapp verfehlte Einstieg in den Börsen-Leitindex Dax bekümmert den Aromenhersteller Symrise nicht groß - die Holzmindener hoffen schon auf die nächste Gelegenheit. „Dass wir bei den nötigen Zahlen an der Marke zur Aufnahme in den Dax kratzen, ehrt und freut uns natürlich“, hieß es am Donnerstag. „Aber das ist gar nicht unser primäres Ziel.“

Wichtiger sei es vor allem, die Substanz des Unternehmens weiter zu verbessern. „Kommt irgendwann die Aufnahme in den Dax dazu, nehmen wir das natürlich gern mit als Beleg der langfristigen, nachhaltigen Entwicklung der Symrise AG“, erklärte Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram.

Anzeige

Essenslieferdienst ersetzt Wirecard im Dax

Der Produzent von Geruchs- und Geschmacksstoffen, dessen Produkte in vielen Konsumgüterartikeln und auch in Nahrungsmitteln stecken, hatte das Nachsehen gegenüber dem Online-Essenslieferdienst Delivery Hero aus Berlin. Dieser löst im Dax nun Wirecard ab - der insolvente Zahlungsdienstleister muss nach dem milliardenschweren Skandal um gefälschte Bilanzen das deutsche Börsenoberhaus verlassen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Unser Schwerpunkt ist es, Wert im Unternehmen zu generieren, Börsenwert und Dividende zu steigern und unser Nachhaltigkeitsprofil weiter zu verbessern“, sagte Bertram. Die Symrise-Aktie hatte zuletzt deutlich zugelegt. Entscheidend für eine Aufnahme in den Dax ist - wie bei anderen Börsen-Indizes - zum einen eine hinreichend hohe Marktkapitalisierung: der Aktienkurs multipliziert mit der Zahl der umlaufenden Wertpapiere. Außerdem muss die betreffende Firma einen bestimmten Handelsumsatz an der Börse vorweisen können.

Dax-Zugehörigkeit bringt Image-Vorteile

Neben Delivery Hero waren auch Symrise vor der Entscheidung der Deutschen Börse am Mittwochabend gute Aussichten für eine Dax-Aufnahme eingeräumt worden. Die Aktiengesellschaft mit Hauptsitz in Südniedersachsen ist bisher im MDax mittelgroßer Werte notiert.

Die Mitgliedschaft in einem international wichtigen Börsenindex hat für die dazugehörenden Unternehmen vor allem Image-Vorteile, sie ist eine Frage des Prestiges. Indirekt können sich jedoch auch handfeste wirtschaftliche Vorteile daraus ergeben. Mächtige Fonds, die große Aktienpakete kaufen oder verkaufen, achten genau auf Veränderungen in der Zusammensetzung. Einige dieser institutionellen Investoren bilden Indizes exakt nach (ETFs). Dort muss dann bei Bedarf umgeschichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat.

Von RND/lni