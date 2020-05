„Wir züchten Zombie-Unternehmen“: Gehen die Corona-Hilfsgelder an die falschen Firmen?

Hannover

Der Insolvenzrechtsexperte Volker Römermann kritisiert die Maßnahmen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Folgen in der Wirtschaft scharf. Viele Firmen seien auch mit günstigen Kredite und Zuschüssen nicht zu retten, sagt er im HAZ-Interview. Ein Insolvenzverfahren sei häufig die bessere Alternative.

Der Mittelstand bekommt günstige Kfw-Kredite, Solo-Selbstständige erhalten Zuschüsse vom Staat, für notleidende Firmen ist die Pflicht zum Insolvenzantrag bis Ende September ausgesetzt – haben Insolvenzverwalter vorerst nichts mehr zu tun, Herr Römermann?

Gemeinsam mit Ländern und Kommunen unternimmt die Bundesregierung in der Tat größte Anstrengungen, um Unternehmen durch die Krise zu helfen. Alles richtet sich darauf, Insolvenzen zu vermeiden. Aber wenn es für eine Volkswirtschaft so komplett inakzeptabel sein soll, dass Firmen in die Insolvenz fallen, kann man sich schon fragen, warum ein Staat erst einen Normenkatalog für solche Fälle schafft – und dann alles unternimmt, damit er nicht zur Anwendung gelangt? Wäre es in dieser Situation nicht konsequenter, das Insolvenzrecht als Materie zu beseitigen?

Das ist nicht Ihr Ernst...

Man muss das nur konsequent zu Ende denken: Es gäbe keine Insolvenzen mehr und der Staat müsste nicht so viel Geld aufwenden, um sie zu vermeiden. Das wäre doch charmant, schließlich ist das Geld, das derzeit hierfür ausgegeben wird, eigentlich nicht vorhanden, sondern wird nur staatlicherseits durch Kredite in unerhörtem Ausmaße beschafft – Rückzahlung durch die Nachwelt.

Die Idee hinter der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht ist, mehr Zeit für Unternehmen zu gewinnen, die durch die Corona-Krise unverschuldet in eine Schieflage geraten sind.

Das klingt zunächst sympathisch, keine Frage. Aber ob ein Betrieb eine Krise überleben kann, entscheidet sich nicht nur in den ersten Wochen – wichtiger ist die Langzeitperspektive. Nehmen wir ein Reisebüro: Die Kosten laufen auch in Zeiten ohne Buchungen weiter, mit Krediten deckt der Inhaber die Zeit ohne Einnahmen ab. Sollten die Buchungen danach nicht sofort wieder auf 100 Prozent hochschnellen, werden die Schulden zu einer unauflösbaren Hypothek: Wer Geld nur aufnimmt, um Verbindlichkeiten zu decken, wird zwar sein Liquiditätsproblem los – dafür landet er aber in einer hoffnungslosen Überschuldung. Das ist Tod auf Raten, nicht die Lösung eines Problems.

Wenn in vielen Branchen gleichzeitig die Einnahmen wegbrechen, drohen Tausende Pleiten. Wäre diese Alternative wirklich attraktiver?

Auch die Abwendung von Insolvenzen um jeden Preis hat ihren Preis: Wir züchten dadurch Zombie-Unternehmen. Das sind Firmen, die noch am Marktgeschehen teilnehmen, obwohl sie zahlungsunfähig sind: Sie geben Bestellungen auf, von denen niemand weiß, ob die Bezahlung kommt. Da jeder weiß, dass es Zombie-Unternehmen gibt, aber kaum ein Vertragspartner wissen kann, ob sein aktueller Geschäftspartner dazu gehört, muss das Misstrauen schüren. Je unsicherer solch elementare Informationen sind, desto eher tendiert ein Markt zum Stillstand.

Mit anderen Worten: Für das Geschäftsklima wären Pleiten in großer Zahl auf Dauer besser als die kurzfristige Verhinderung von Insolvenzen?

Wer die Europäische Richtlinie 2019/1023 vom 20. Juni 2019 über Restrukturierung und Insolvenz liest, reibt sich verwundert die Augen. Die Erwägungsgründe, die dem Normtext vorangestellt sind, bieten eine wahre Eloge auf das Insolvenzrecht. Ziel dieser Richtlinie sei es, so heißt es gleich zu Beginn, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen. Und weiter: Restrukturierungsrahmen sollen dabei helfen, Arbeitsplatzverluste und den Verlust von Know-how und Kompetenzen zu verhindern. Zudem sollen sie dem Aufbau notleidender Kredite vorbeugen.

Demnach wäre die Insolvenz die Voraussetzung für einen erfolgreichen Neubeginn – und nicht deren Vermeidung?

Das deutsche Insolvenzrecht ist schon seit 1999 auf Sanierung und Restrukturierung eines Betriebs ausgerichtet, und nicht auf dessen Zerschlagung, wenn sich das irgendwie vermeiden lässt. In einem „vorläufigen Insolvenzverfahren“ wird ein strauchelndes Unternehmen zunächst für drei Monate quasi unter Quarantäne gestellt. Die Firma bekommt einen Insolvenzverwalter an die Seite, der sie auf Herz und Nieren prüft und alles dafür tut, um sie zu erhalten. Geht alles wie geplant, wird das Insolvenzverfahren eröffnet und der Patient kann nach drei Monaten wieder aus der Klinik entlassen werden, etwa indem ein Investor kommt oder indem man einen Insolvenzplan macht, der eine Einigung mit den Gläubigern zum Inhalt hat.

Das gilt aber nur im Idealfall. Der Rest wandert – um in Ihrem Bild zu bleiben – in die Pathologie?

Es gibt Fälle, wo eine Rettung nicht gelingt, weil einfach das Produkt nicht marktgängig ist oder aus sonstigen Gründen. Daran kann auch das Instrumentarium des Insolvenzrechts dann bei aller Bemühung nichts ändern. Aber wo ist die Alternative? Es muss doch immer um die langfristige Perspektive gehen. Zombie-Unternehmen, die versuchen, sich durchzulavieren, sind immer in der Gefahr ihre Gläubiger zu schädigen. Wer aber etwa Bestellungen aufgibt, ohne Geld für die Bezahlung zu haben, macht sich strafbar. Nur weil die Insolvenzantragspflicht hinausgeschoben wird, sind Straftatbestände wie Eingehungsbetrug oder das Nichtabführen von Sozialversicherungsbeiträgen der Arbeitnehmer nicht abgeschafft.

Warum versucht die Politik Insolvenzen mit aller Macht zu vermeiden, wenn dieses Instrument so gut funktioniert, wie Sie meinen?

Dass wir in Deutschland ein gutes Instrumentarium für Sanierung und Restrukturierung haben, wird uns auch international bescheinigt, zum Beispiel von der OECD. Die Vermeidung einer Insolvenz ist jedenfalls nicht – um das berühmte Kanzlerinnen-Wort zu gebrauchen – „alternativlos“. Die Verkündung einer Insolvenz ist aber wohl unangenehmer. Vielleicht kommt hinzu, dass vorläufige Insolvenzverfahren in großer Zahl für die Allgemeinheit teurer sein können als punktuelle Hilfszahlungen, schließlich werden in dieser Phase alle Gehälter von der Bundesagentur für Arbeit getragen. Allerdings sind die Hilfsgelder in der aktuellen Zeit keine Ausnahme, sondern ein Massenphänomen. Zudem tauchen die Verfahren in der Insolvenzstatistik auf, was in der Politik vermutlich nicht gerne gesehen wird.

