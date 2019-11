IG Metall fordert Rettungsplan

Hannover

Die IG Metall fordert von der Politik einen Rettungsplan für die Windindustrie in Deutschland. Damit reagiert die Gewerkschaft auf die Ankündigung des Auricher Anlagenbauers Enercon, wegen fehlender Aufträge 3000 Stellen streichen zu wollen. Zehntausende Beschäftigte in strukturschwachen Regionen wie Ostfriesland, Bremerhaven, Magdeburg und in Schleswig-Holstein seien vom Niedergang der Branche bedroht, sagte der Bezirksleiter Küste, Meinhard Geiken. Die Bundesregierung könne mit einer Verlängerung der Kurzarbeit von zwölf auf 24 Monate kurzfristig eine Möglichkeit schaffen, um Entlassungen zu vermeiden.

Gewerkschaft sieht Konzert in der Pflicht

Enercon macht für den geplanten Arbeitsplatzabbau vor allem die verschlechterten Rahmenbedingungen für die Windenergie in Deutschland verantwortlich. Die Aufträge für neue Windkraftanlagen seien nahezu zum Erliegen gekommen, hieß es in Aurich. Die IG Metall sieht aber auch den Konzern selbst in der Pflicht, möglichst viele Jobs zu retten. „Schließlich hat der Konzern jahrzehntelang Fördermittel bekommen und beachtliche Gewinne erzielt“, sagte der niedersächsische Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Dem Vernehmen nach will Enercon-Chef Hans-Dieter Kettwig am Mittwoch zu Gesprächen mit der Landesregierung nach Hannover kommen. Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) wird am Sonnabend in Aurich erwartet, um sich bei Zulieferern und Arbeitnehmervertretern über die Lage vor Ort zu informieren.

Von Jens Heitmann