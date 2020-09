Hannover

Kunden von Rückversicherern müssen sich auf höhere Versicherungsprämien einstellen. Nach dem Weltmarktführer Munich Re rechnet mit der Hannover Rück jetzt auch die Nummer drei der Branche mit erheblichen Preissteigerungen bei der Schadenrückversicherung. Der Grund dafür seien die Belastungen für die Branche durch die Covid-19-Pandemie, die niedrigen Zinsen und Großschäden aus den vergangenen Jahren, teilte die Talanx-Tochter am Montag mit. „Deshalb sind Preiserhöhungen im Januar und darüber hinaus unumgänglich“, sagte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz.

In den sogenannten Erneuerungsrunden für den Versicherungsschutz habe die Hannover Rück bereits in den vergangenen Monaten bessere Konditionen durchsetzen können. Vor allem bei Verträgen, bei denen Schäden angefallen seien, konnte der Konzern Preissteigerungen im überwiegend zweistelligen Prozentbereich erreichen. Die größten Belastungen infolge der Pandemie resultierten für Versicherer bisher aus der Deckung für Betriebsunterbrechungen sowie bei Warenkrediten und Veranstaltungsausfällen. Für konkrete Prognosen sei es aber noch zu früh, hieß es – auch weil viele staatliche Hilfsprogramme nur für einen begrenzten Zeitraum liefen.

Anzeige

Der Staat soll helfen

Wegen der Dimension der Corona-Krise fordert die Versicherungsbranche die Regierungen auf, sich an der Absicherung von Pandemie-Risiken zu beteiligen. „Wir sind durch Covid-19 mit einem systemischen, weltweiten Risiko konfrontiert“, sagte Henchoz. Dies könne die Versicherungswirtschaft nicht alleine bewältigen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen sie auch: Rückversicherer lässt sich von Corona-Krise nicht schrecken

Ähnlich hatten sich bereits Vertreter von Munich Re, Allianz und Axa geäußert. Ansätze wie eine Pandemie-Anleihe der Weltbank reichten als alleinige Antwort nicht aus, hatte Henchoz kürzlich in einem Interview erklärt. „Derzeit könnte der Kapitalmarkt vielleicht Risiken im Umfang von 2 Milliarden Dollar in Form von Pandemie-Bonds finanzieren.”

Versicherer Extremus als Vorbild

Die Grundidee einer staatlichen Garantie ist nicht neu: Nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in den USA hat die deutsche Assekuranz mit Unterstützung der Bundesregierung den Spezialversicherer Extremus aus der Taufe gehoben. Das Unternehmen deckt Sach- und Betriebsunterbrechungsschäden durch Terrorakte ab, sofern die Anschläge im Inland begangen wurden. Extremus stellt dafür im Jahr höchstens 2,52 Milliarden Euro zur Verfügung – mit Unterstützung des Staates kann diese Summe auf 9 Milliarden Euro aufgestockt werden. Diese Staatsgarantie wurde zwischenzeitlich bis Ende 2022 verlängert. Wichtig sei, dass die Länder der Europäischen Union auf ein einheitliches Modell einigten, heißt es in der Branche.

Corona-Krise als Katalysator

Nach Einschätzung der Hannover Rück wird die aktuelle Krise den Versicherungsmarkt ähnlich stark verändern, wie damals der Terrorangriff auf das World Trade Center oder die Hurrikane Katrina, Rita und Wilma im Jahr 2005. „Wir sehen die Covid-19-Pandemie als Katalysator für fundamentale Preis- und Konditionsanpassungen bei Erst- und Rückversicherern“, sagte der für die Schadenrückversicherung zuständige Vorstand Sven Althoff. Ziel müsse es sein, mithilfe neuartiger Konzepte die Kosten aus künftigen Pandemien zu einem höheren Anteil zu decken.

Von Jens Heitmann