Hannover

Beschäftigte des Telekommunikationsausrüsters DZS in Hannover sind in einen Warnstreik für einen Sozialtarifvertrag getreten. Nach Angaben der IG Metal haben am Dienstag 70 Mitarbeiter für sechs Stunden die Arbeit niedergelegt, um bei der von der amerikanischen Muttergesellschaft geplanten Schließung der Produktion in Vahrenwald höhe Abfindungen und die Einrichtung einer Transfergesellschaft durchzusetzen. Solche Gesellschaften bieten Qualifizierungen an und helfen bei der Suche nach neuen Arbeitsplätzen.

„Wir Deutschen haben bei den Amerikanern den Ruf, alles immer geplant anzugehen“, sagte der Betriebsratschef Thilo Schrumpf. Dies solle der Arbeitgeber nun zu spüren bekommen: „Wir wissen genau, wer wann wo was und wie tun muss, damit unsere Geschäftsführung merkt, welches Knowhow sie gerade mit diesem bildlich gesprochenen Tritt in den Hintern der Firma entzieht, und dass es besser für alle ist, diesen Konflikt friedlich zu lösen.“

Nach Angaben der Gewerkschaft hat DZS der Belegschaft im März mitgeteilt, dass der hiesige Standort „in seiner jetzigen Form“ zum Jahresende geschlossen werden solle – 95 von 114 Jobs seien dadurch bedroht. DZS hatte die Niederlassung erst Anfang 2020 übernommen. Bis dahin hatte das hannoversche Unternehmen den Namen Keymile. Ursprünglich geht es auf die Firma Hackethal-Draht zurück. Die amerikanische Mutter wolle die Produktion von Hannover an andere Standorte verlegen, um die Abläufe zu straffen und die Effizienz bei allen DZS-Standorten zu maximieren, hieß es. Künftig solle die hannoversche Niederlassung für „Vertrieb, Support sowie Forschung und Entwicklung“ zuständig sein.

Verhandlungen gescheitert

Die IG Metall fordert für die Beschäftigten Abfindungen in Höhe von anderthalb Monatsentgelten pro Beschäftigungsjahr sowie 10.000 Euro pro Kind. Schwerbehinderte und Gleichgestellte sollen ebenfalls 10.000 Euro zusätzlich bekommen. Der gleiche Betrag soll zudem als Bonus für IG-Metall-Mitglieder ausgezahlt werden. Darüber hinaus soll DZS die Einrichtung einer Transfergesellschaft finanzieren.

„Mit dem Verkauf wurde schnell klar, dass der neue Eigentümer kein wirkliches Interesse an dem Standort in Hannover hat“, sagte der Zweite Bevollmächtigter der IG Metall Hannover, Sascha Dudzik. DZS gehe es „einzig und allein um Ideen, Patente und Profite“.

Nach Angaben der Gewerkschaft sind die Verhandlungen über einen Interessenausgleich und Sozialplan gescheitert. Eine Schlichtungsstelle sei eingerichtet – diese habe aber noch nicht getagt. Dem Vernehmen nach hat das US-Unternehmen Abfindungen von einem Fünftel eines Monatsentgelts je Beschäftigungsjahr angeboten. Wer dieses Angebot schnell annehme, könne noch einen Aufschlag von einem Zehntel des Monatsentgelts bekommen, verlautete aus Belegschaftskreisen.

Von Jens Heitmann