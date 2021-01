Hannover

Weil es an Bewerbern mit bankspezifischem Fachwissen fehlt, will die Sparkasse Hannover jetzt in größerem Stil Quereinsteiger anlocken. Für die Beratungscenter in der Region und in der Stadt sucht das Institut Mitarbeiter, die lediglich über eine kaufmännische Ausbildung verfügen, wie aus den auf der Homepage veröffentlichten Stellenangeboten hervorgeht. Zunächst wolle man ein Dutzend Stellen in der Privatkundenberatung besetzen, sagte Vorstandsmitglied Kerstin Berghoff-Ising: „Das bringt auch frischen Wind in unser Haus und wird uns mit Sicherheit bereichern.“

Bislang forderte die Sparkasse für diese Position eine abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Sparkassenkaufmann. Angesichts der angespannten Lage auf dem Arbeitsmarkt werde es aber zunehmend schwieriger, genug Bewerber mit dieser Qualifikation zu rekrutieren, hieß es. Das mache sich nicht nur in den Beratungscentern bemerkbar – auch in anderen Abteilungen sieht sich das Institut Herausforderungen gegenüber: Der Altersdurchschnitt der Mitarbeiter liegt bei 46 Jahren, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit bei 23 Jahren.

Wichtiger als die richtige Ausbildung ist die Einstellung

Das Haus in Hannover ist mit seinen Personalsorgen nicht allein. Auf der Jobbörse der Sparkassen-Finanzgruppe suchen bereits eine ganze Reihe von Schwesterinstituten nach Bewerbern, die ihre Ausbildung außerhalb der Branche abgeschlossen haben – neben Kundenberatern sind insbesondere IT-Fachkräfte, aber auch Spezialisten für die Revision oder Immobilien gefragt. „Wichtig ist: Ihre Einstellung und Persönlichkeit passen zu uns“, heißt es bei dem Portal: „Bankspezifisches Wissen holen Sie dann in den Fächern Betriebswirtschafts-, Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen nach.“

Die Sparkasse Hannover hat bereits einen Testlauf hinter sich. Ende vergangenen Jahres wurden acht Stellen für Vertriebsassistenten auch für Quereinsteiger ausgeschrieben. Diese empfangen die Kunden in den Beratungscentern und helfen unter anderem bei der Bedienung der Geldautomaten oder beheben Probleme beim Onlinebanking. Auch für diese Tätigkeit war zuvor eine Ausbildung zum Bank- oder Sparkassenkaufmann nötig. „Die Resonanz war überwältigend“, sagte Berghoff-Ising: „Wir hatten einen ganz Korb voller Bewerbungen.“ Anfang Januar haben acht Bewerber bei der Sparkasse angefangen.

Auch Volksbank und Sparda-Bank gehen neue Wege

Für Privatkundenberater liegt die Schwelle etwas höher: Sie begleiten ihnen fest zugeordnete Kunden bei ihren täglichen Bankgeschäften – für spezifische Fragen zu Wertpapieren, Immobilienkrediten oder Versicherungen ziehen sie jeweils spezialisierte Kollegen hinzu. Die Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. Wenn die neuen Kollegen an Bord kommen, folge eine systematische Qualifizierung, zu der unter anderem ein Lehrgang an der Sparkassen-Akademie Nordrhein-Westfalen gehöre, hieß es. Innerhalb von zwölf Monaten sollen Quereinsteiger die Qualifikation von Bankkaufleuten erreichen.

Auch die Konkurrenz vor Ort will auf die Personalengpässe reagieren. Die Hannoversche Volksbank will sich ebenfalls systematisch für Quereinsteiger öffnen. Vereinzelt habe man bereits Bewerber ohne bankliche Ausbildung eingestellt, sagte ein Unternehmenssprecher: „Wichtig ist uns eine vertriebliche Leidenschaft und ein hohes Interesse am Finanzmarkt.“ Die hiesige Sparda-Bank prüft bereits seit längerer Zeit auch Bewerbungen von Kandidaten „von außen“. Nach der Einstellung qualifiziere man diese Mitarbeiter neben ihrer eigentlichen Tätigkeit entsprechend weiter, hieß es.

Von Jens Heitmann