Hannover

Der Fördertopf für private Elektroauto-Ladestationen leert sich rapide. Bis Anfang August hat die staatliche KfW-Bank nach eigenen Angaben mehr als 666.000 Anträge für rund 807.000 Ladepunkte bewilligt – das entspricht einem Fördervolumen von rund 726 Millionen Euro. Damit stehen nur noch knapp 80 Millionen Euro zur Verfügung. Da eine weitere Aufstockung des Programms nicht vorgesehen sei, werde das Geld wohl nur noch für wenige Wochen reichen, sagte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums. „Die Antragsstellung wird bei dem jetzigen Antragseingang voraussichtlich bis zum Herbst 2021 möglich sein.“

Förderung nur bei Ökostrom

Seit Ende vergangenen Jahres zahlt der Bund einen Zuschuss für Ladestationen in der heimischen Garage. Je Ladepunkt können Bürger 900 Euro für Anschaffung, Einbau und Anschluss einer sogenannten Wallbox bekommen. Die Voraussetzung ist, dass man Ökostrom nutzt und die Wallbox eine maximale Ladeleistung von 11 Kilowatt hat. Ladestationen mit zwei Ladepunkten werden mit 1800 Euro bezuschusst. Eine Wallbox lädt den Akku eines Elektroautos fünf- bis zehnmal schneller auf als eine Haushaltssteckdose. Je nach Ladeleistung und Funktionsumfang liegen die Kaufpreise zwischen 500 und 2000 Euro; hinzu kommen Einbau- und Anschlusskosten.

Weitere 300 Millionen Euro

Auch dank der Förderung von bis zu 9000 Euro beim Kauf eines Elektrofahrzeugs ist das Interesse der Kunden deutlich gestiegen. Im Juli wurde in Deutschland die Schwelle von einer Million E-Autos überschritten. Im August stieg der Absatz rein batteriebetriebener Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 80 Prozent auf knapp 29.000 Autos. Bei Plug-in-Hybriden, deren Batterien an einer Steckdose aufgeladen werden können, erhöhten sich die Verkäufe um 43 Prozent auf knapp 24.500 Fahrzeuge. Insgesamt lag der Elektroanteil an den Neuzulassungen bei 27,6 Prozent und markierte damit einen Höchstwert.

Parallel dazu gingen bei der KfW immer mehr Anträge zur Förderung privater Ladestationen ein. Für Niedersachsen gab es bis Ende 2020 knapp 23.500 Zusagen mit einem Volumen von 25 Millionen Euro. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wurden weitere rund 55.000 Anträge für knapp 58 Millionen Euro bewilligt. Knapp ein Zehntel des Fördervolumens entfiel dabei auf die Region Hannover. Bundesweit wurden bis Mitte des Jahres rund 620.000 Anträge genehmigt. Erst als die Bundesregierung den Fördertopf von ursprünglich einer halben Milliarde Euro noch einmal um 300 Millionen Euro aufstockte, konnte die KfW weitere Anträge annehmen.

Versorger werben mit Rabatten

Auch manche Energieanbieter fördern den Umstieg auf die Elektromobilität mit finanziellen Anreizen wie Zuschüssen zur Ladestation oder verbilligtem Strom. Der hannoversche Versorger Enercity bietet beispielsweise beim Kauf einer Wallbox über das Unternehmen einen Rabatt von 200 Euro, wenn die Kunden einen bestimmten Ökostromtarif hinzubuchen. „Im Grunde sind diese Zuschüsse nichts anderes als Kundenbindungsprogramme“, heißt es beim ADAC. „Niemand sollte sich von ein paar Hundert Euro extra dazu verleiten lassen, einen zu teuren Stromvertrag abzuschließen.“

Von Jens Heitmann