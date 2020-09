Hannover

Bei der Tui eskaliert der Streit unter den Arbeitnehmervertretern. Bei den Wahlen für die zehn Mandate der Arbeitnehmerbank im Aufsichtsrat konkurrieren im Oktober erstmals mehrere Listen: Gegen die Kandidaten der Gewerkschaft Verdi schickt die Vereinigung Cockpit (VC) eigene Bewerber ins Rennen. Die unabhängige Liste „Gemeinsame Perspektive Tui“ tritt gegen die Kandidaten des Konzernbetriebsrates an. „Das hat es hier so noch nie gegeben“, sagt ein Gewerkschafter. „So eine Schwächung in der Mitbestimmung können wir uns eigentlich nicht leisten – schon gar nicht in der aktuellen Krise.“

Auslöser des Konflikts ist der Umgang mit dem Ferienflieger Tuifly. Besonders die Piloten und das Kabinenpersonal dort haben das Gefühl, dass es die Betriebsräte anderer Konzerngesellschaften an Solidarität fehlen lassen, wenn die Airline in den Fokus der Sparbemühungen des Managements gerät. Dieses Unbehagen gärt schon länger – seit der Vorstand die Halbierung der Flotte auf 17 Maschinen verkündet hat, bricht sich der Unmut offen Bahn. Als bei einer Demonstration der Tuifly-Belegschaft vor der Tui-Zentrale im Juni auch der Konzernbetriebsratsvorsitzende Frank Jakobi das Wort ergreifen wollte, wurde er ausgepfiffen.

Mitarbeiter von Tuifly haben im Juni bei der Demonstration vor der Tui-Zentrale ihren Unmut über den Konzernbetriebsratsvorsitzenden Frank Jakobi auch mit einem Plakat zum Ausdruck gebracht. Quelle: Jens Heitmann

Neue Kandidaten fordern eine härtere Gangart

Laut Mitbestimmungsgesetz ist bei der Tui die Hälfte der 20 Aufsichtsratsmandate der Arbeitnehmerbank vorbehalten. Davon stehen sechs Sitze für Mitarbeiter der Tui bereit, drei Stühle besetzen Gewerkschafter, ein Platz geht an einen Vertreter der leitenden Angestellten. Wahlberechtigt sind die 9500 Beschäftigten des Konzerns in Deutschland. Die ersten neun Mandate wurden bisher meist im Konsens vorab verteilt, die Wahlen waren dann eher eine Formsache – nur ein Vertreter der Kreuzfahrtgesellschaften aus Hamburg hatte die Harmonie zuvor einmal mit einer eigenen Liste gestört.

Persönliche Animositäten zwischen führenden Vertretern der Arbeitnehmer spielen auch diesmal eine Rolle. Vor allem aber geht es ums Prinzip: Die Gewerkschaft Cockpit und die Liste „Gemeinsame Perspektive Tui“ um den Piloten und langjährigen Aufsichtsrat Andreas Barczewski plädieren für eine härte Gangart gegenüber der Konzernführung. Auf der Arbeitnehmerbank müsse „mehr kritisch-konstruktives Denken“ Platz greifen, der Aufsichtsrat sei „kein Abnickorgan“, heißt es im Aufruf der „Perspektive“-Liste. „Nur wenn die Arbeitnehmerseite kraftvoll auftritt, kann sie damit ein wirkungsvolles Zeichen gegen die Fortsetzung der Shareholder-Value-Politik setzen“, die vor allem die Interessen der Aktionäre im Blick habe, erklärt die VC-Spitzenkandidatin Tanja Viehl.

Konzernbetriebsrat weist Kritik zurück

Im Konzernbetriebsrat kann man die Kritik an den eigenen Vertretern im Aufsichtsrat und die Kandidatur neuer Listen nicht nachvollziehen. „Wir bilden die Interessen aller Tui-Beschäftigten ab“, sagt der Vorsitzende Jakobi. „Wir sind das einzige legitim gewählte Gremium.“ Ende vergangenen Jahres sei es noch gelungen, für alle Mitarbeiter einen Kündigungsschutz bis Ende 2021 zu vereinbaren. „Davon profitieren jetzt insbesondere die Kollegen von der Tuifly.“

