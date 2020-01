VWN verkauft weniger Fahrzeuge

Hannover

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat im vergangenen Jahr Absatzeinbußen hinnehmen müssen. Die hannoversche VW-Tochter lieferte nach eigenen Angaben 491 600 Fahrzeuge an ihre Kunden aus – 1,6 Prozent weniger als im Jahr 2018. Auf dem deutschen Heimatmarkt sank der Absatz um 0,8 Prozent. In Asien und im Pazifikraum betrug das Minus 13,4 Prozent. Besser lief es im gesamten westeuropäischen Raum mit einem Wachstum von 0,5 Prozent und in Osteuropa mit einem Plus von 8,8 Prozent.

Dass der Rückgang moderat ausfiel, hat VWN dem Modell Crafter zu verdanken. Von dem in Polen gebauten Transporter wurden knapp 71 000 Fahrzeuge verkauft – 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Die drei anderen Modelle waren zum Teil deutlich weniger gefragt als im Jahr zuvor. Von der T-Baureihe setzte das Unternehmen rund 192 000 Exemplare ab – ein Minus von 4,8 Prozent. Der Caddy-Absatz verringerte sich um 1,8 Prozent auf rund 155 000 Wagen. Die Verkäufe des Pick-up Amarok gaben um 10,4 Prozent auf rund 72 000 Fahrzeuge nach. Der Geländewagen wird künftig nicht mehr in Hannover gebaut. Ein Nachfolgemodell will der VW-Konzern gemeinsam mit dem Partner Ford entwickeln und fertigen.

SUV-Modelle helfen VW in China

Dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUV) hat Volkswagen im vergangenen Jahr in China trotz der allgemeinen Marktschwäche zugelegt. Insgesamt wurden in dem Land von der Kernmarke VW inklusive der neuen Billigmarke Jetta 3,16 Millionen Fahrzeuge verkauft – 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Konzern am Freitag in Peking mitteilte. Nach Daten des Branchenverbandes PCA (Passenger Car Association) ist der Gesamtmarkt für Pkw in China 2019 zum zweiten Mal nacheinander geschrumpft. Die Volksrepublik ist der wichtigste Einzelmarkt der deutschen Autoproduzenten.

Die SUV-Verkäufe von VW erhöhten sich dort um 81,6 Prozent auf 812 500 Fahrzeuge. Das waren 26 Prozent des Gesamtabsatzes der Marke VW. Der Autohersteller profitierte dabei auch von der Markteinführung von Modellen wie dem T-Cross und dem Teramont X. Auch die Nachfrage nach Mittelklassewagen sei weiterhin hoch gewesen, hieß es. Der Konzern bleibe Spitzenreiter im chinesischen Markt.

Die spanische VW-Tochter Seat erzielte im vergangenen Jahr kräftige Zuwächse. Die Zulassungen von Fahrzeugen dieser Marke legten um insgesamt 10,9 Prozent auf 574 100 Autos zu. Auch hier spielten SUV-Modelle wie Arona, Ateca oder Tarraco eine zentrale Rolle – ihr Anteil an den Seat-Verkäufen lag bei über 44 Prozent.

Von Jens Heitmann und Jan-Henrik Petermann