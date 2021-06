Volkswagen Nutzfahrzeuge muss Bänder auch in Hannover stoppen

Hannover

Wegen eines Mangels an elektronischen Bauteilen muss Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) erstmals auch in Stöcken die Produktion stoppen. Im hannoverschen Werk sollen die Bänder vom 21. bis 30. Juni stillstehen, an den polnischen Standorten Poznań und Września fällt die Unterbrechung mit drei Tagen (23. bis 25. Juni) kürzer aus. Verantwortlich dafür seien die bekannten Engpässe in der Versorgung mit Halbleitern, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Zuvor hatte bereits der Mutterkonzern für Anfang nächster Woche erneut Arbeitsausfälle im Wolfsburger Stammwerk angekündigt.

Der Mangel an Mikrochips macht der Branche schon länger zu schaffen. Für die Lieferengpässe gibt es mehrere Gründe. Nachdem viele Autohersteller zu Beginn der Corona-Krise ihre Produktion gedrosselt hatten, schoben sie Bestellungen bei großen Zulieferern wie Continental und Bosch auf die lange Bank. Diese kürzten daraufhin die Aufträge bei ihren Zulieferern aus der Chipindustrie. Als die Nachfrage nach Autos dann wieder schneller anzog als erwartet, hatten die Halbleiterproduzenten andere Abnehmer gefunden – vor allem unter Elektronikherstellern.

Produktion des Crafter war schon einmal unterbrochen

Volkswagen hatte wegen der Chip-Knappheit in Wolfsburg bereits die Weihnachtsferien bei der Golf-Fertigung verlängern müssen. Später wurde die Produktion der Modelle Tiguan, Touran und Tarraco unterbrochen. Auch bei der Tochter Audi ruhte die Produktion in einzelnen Werken zeitweise. VWN sah sich im April gezwungen, die Produktion des Lieferwagens Crafter in Września für drei Wochen zu unterbrechen. In Poznań konnten der Stadtlieferwagen Caddy und der T 6.1 hingegen weiter gebaut werden.

In den vergangenen Monaten habe eine Taskforce des Konzerns „mit Hochdruck und mit Erfolg daran gearbeitet, die Auswirkungen des weltweiten Halbleiterengpasses auf die Produkte im Konzern zu minimieren“, erklärte VWN. Trotz der angespannten Lage sei es daher gelungen, die Produktion in verschiedenen Werken nur für vergleichsweise kurze Zeit unterbrechen zu müssen. „Aktuell gehen wir davon aus, dass in den kommenden Monaten die Versorgung mit Chips angespannt bleiben wird“, hieß es weiter. Weitere „Produktionsanpassungen“ seien daher nicht auszuschließen. Erst in der zweiten Jahreshälfte sei mit einer Verbesserung in der Versorgung mit Halbleitern zu rechnen.

VWN hofft auf Sonderschichten

Die Engpässe treffen das Werk in Stöcken in einem heiklen Moment. Aktuell wird in Hannover nur der Transporter T 6.1 gebaut – im zweiten Halbjahr steht der Anlauf des Nachfolge-Modells T 7 an, der dann parallel gefertigt wird. Zudem haben bereits die Vorbereitungen für die Produktion des Elektro-Bulli ID.Buzz begonnen, der hier im nächsten Jahr vom Band laufen soll.

Vom T 6.1 werden in Stöcken in der Regel knapp 800 Fahrzeuge am Tag gefertigt. „In Abhängigkeit der neuen Versorgungslage wird der Volkswagen Konzern alles daransetzen, die dadurch nicht gebauten Fahrzeuge im Jahresverlauf weitestgehend aufzuholen“, erklärte VWN. „Oberste Priorität hat dabei die Abarbeitung des hohen Auftragsbestandes.“ Dem Vernehmen nach sind dafür Sonderschichten geplant, diese bedürfen aber der Zustimmung der Arbeiternehmervertreter.

Von Jens Heitmann