Auch in der Corona-Krise gibt es noch gute Nachrichten: Rund 200 befristet Beschäftigte bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover, deren Verträge Ende Mai auslaufen, können sich Hoffnungen auf einen Verbleib in dem Autokonzern machen. „Wir arbeiten an einer Lösung, um den Kollegen und Kolleginnen neue Arbeitsplätze in anderen Werken anbieten zu können“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic am Donnerstag. Die meisten dieser Beschäftigten werden bisher bei der Produktion des Pick-ups Amarok eingesetzt, dessen Fertigung in Stöcken Ende dieses Monats eingestellt wird.

Unterdessen rückt im hannoverschen Werk die Normalität wieder ein bisschen näher. Von der nächsten Woche an sollen vom Modell Transporter täglich 250 Fahrzeuge vom Band rollen, beim Amarok sind 60 Exemplare geplant – das bedeutet eine Verdopplung der Produktion. Dafür stocke VWN das Personal weiter auf, sagte Werkleiter Thomas Hahlbohm. Nach der Frühschicht werde von Montag an auch eine Spätschicht die Arbeit übernehmen. Der Abstand zu den Volumina vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist dann aber immer noch groß. Vom Transporter wurden zuvor 750 Modelle am Tag gebaut.

Nicht immer lässt sich der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten – wie etwa beim Einsetzen von Fahrzeugscheiben. Quelle: Florian Petrow

Werksärzte begutachten jeden Arbeitsplatz

Der Volkswagen-Konzern hat Ende April nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause die Autoproduktion im Wolfsburger Stammwerk und bei VWN wieder aufgenommen. In Stöcken sind zunächst nur 1400 der etwa 14 000 Beschäftigten an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt – die meisten davon in der Montage. Für den Großteil der VWN-Belegschaft gilt Kurzarbeit. Während im Karosseriebau viele Roboter im Einsatz sind, agieren die Mitarbeiter beim Einsetzen von Scheiben oder Dachhimmeln auf engerem Raum. „Wir haben uns daher jeden einzelnen Arbeitsplatz genau angeguckt und bewertet“, sagte der leitende Werksarzt Eckehard Stolz.

Das Ergebnis ist eine Ampelregelung: An rot markierten Arbeitsplätzen, an denen die Abstandsregel von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, dürfen die Beschäftigten nur mit Mund-Nasen-Schutz agieren; VWN stellt pro Tag zwei Masken zur Verfügung. Die gelben Arbeitsplätze sind mit Plexiglasscheiben ausgestattet. Im grünen Bereich besteht keine erhöhte Gefahr. Bei der Rückkehr ins Werk sind Schulungen vorgeschrieben. „Die Mitarbeiter müssen ihre alten Arbeitsplätze erst neu kennenlernen“, sagte ein Manager.

Händewaschen kann die Ansteckungsgefahr verringern: VWN hat zusätzliche Waschbecken installiert. Quelle: Florian Petrow

Erfahrungen aus China helfen in Hannover

Bei den Sicherheitsvorkehrungen konnte man bei VWN von den Erfahrungen der Kollegen in den chinesischen Fabriken profitieren, in denen die Produktion früher wieder hochgefahren wurde. Auch im Stöckener Werk gelten nun Einbahnstraßenregelungen für enge Aufgänge, damit die Sicherheitsabstände nicht unterlaufen werden. Auf dem Boden zeigen aufgeklebte Kreuze an, wo Kollegen bei Schulungen stehen dürfen, um sich nicht zu nahe zu kommen. Auch zusätzliche Waschbecken wurden installiert, damit sich keine Schlangen bilden.

Auf das Fiebermessen vor Schichtbeginn verzichtet das Unternehmen in Stöcken hingegen. Für eine zentrale Kontrolle der Körpertemperatur sehe man keinen Grund, da die Beschäftigten von sich aus auf mögliche Krankheitssymptome achteten, sagte Werksarzt Stoll. Bisher habe es im Werk keinen Corona-Fall gegeben. Auch die Verpflegung ist anders als in China nicht zentral organisiert. Solange die Kantine geschlossen bleibt, stehen auf dem Gelände mobile Imbisse und Bäcker bereit. Für Zigarettenpausen müssen die VWN-Beschäftigten ebenfalls vor die Tür. Die Raucherkabinen nahe an den Montagelinien sind gesperrt.

Von Jens Heitmann