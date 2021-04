Hannover

Der Mangel an Mikrochips in der Autoindustrie macht sich jetzt auch bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bemerkbar. Die hannoversche VW-Tochter muss die Produktion des Lieferwagens Crafter unterbrechen. Die Bänder am polnischen Standort Września würden von Sonnabend an für voraussichtlich drei Wochen gestoppt, bestätigte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Der Grund sei ein „Lieferabriss“ bei Halbleiterprodukten. Im VWN-Stammwerk in Stöcken hingegen drohten derzeit noch keine Engpässe.

Lieferschwierigkeiten bei Mikrochips, die für elektronische Bauteile benötigt werden, beeinträchtigen die Branche schon seit mehreren Monaten. Volkswagen musste in Wolfsburg die Weihnachtsferien bei der Golf-Fertigung bis zum 18. Januar verlängern. Später wurde die Produktion der Modelle Tiguan, Touran und Tarraco unterbrochen. Auch bei der Tochter Audi ruhte die Produktion in einzelnen Werken zeitweise.

Für die Lieferengpässe gibt es mehrere Gründe. Nachdem viele Autohersteller zu Beginn der Corona-Krise ihre Produktion gedrosselt hatten, schoben sie Bestellungen bei großen Zulieferern wie Continental und Bosch auf die lange Bank. Diese kürzten daraufhin die Aufträge bei ihren Zulieferern aus der Chipindustrie. Als die Nachfrage nach Autos dann wieder schneller anzog als erwartet, hatten die Halbleiterproduzenten andere Abnehmer gefunden – vor allem unter Elektronikherstellern.

Probleme im gesamten Jahr?

Schon dadurch gab es Probleme bei den Kapazitäten. Hinzu kamen Einschränkungen bei der Produktion durch den winterlichen Kälteeinbruch in Texas. Eis hatte dort die Stromnetze schwer beschädigt. Dies führte dazu, dass Halbleiterwerke mehrerer Hersteller zeitweise stillstehen mussten. Ein Brand in einer Chipfabrik der japanischen Renesas-Gruppe verschärfte den weltweiten Mangel weiter.

Nach Einschätzung von Volkswagen-Chef Herbert Diess wird der Konzern vermutlich noch das gesamte Jahr unter den Folgen der Lieferengpässe leiden. Bisher habe der Konzern wegen des Fehlens elektronischer Bauteile rund 100.000 Wagen nicht produzieren können, sagte er kürzlich.

Lage auch in Stöcken angespannt

Bei VWN fehlen den Firmenangaben zufolge derzeit Halbleiter, die ausschließlich für die Produktion des Crafter benötigt werden. Daher müsse auch nur das Werk in Września die Fertigung unterbrechen. Im vergangenen Jahr lieferte VWN insgesamt 61.700 Crafter an die Kunden aus. Man hoffe darauf, den Produktionsausfall im Laufe des Jahres wieder aufholen zu können, sagte der Unternehmenssprecher. Voraussetzung dafür sei natürlich die Verfügbarkeit der nötigen Halbleiter.

Auch am Standort Stöcken ist die Lage angespannt. Im laufenden Jahr sei man bisher ohne eine Unterbrechung der Produktion und ohne den Einsatz von Kurzarbeit ausgekommen, hieß es. Nach den aktuellen Planungen sollen die Transporter-Modelle hier in den kommenden zwei Wochen wie geplant von den Bändern laufen. „Aussagen über diese Zeitspanne hinaus sind heute noch nicht sicher zu treffen“, sagte der VWN-Sprecher. Auf mögliche Anpassungen in der Produktion sei das Unternehmen vorbereitet.

Von Jens Heitmann