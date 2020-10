Hannover

Wegen eines hohen Krankenstandes infolge der Corona-Pandemie stellt Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) im Stöckener Werk neue Mitarbeiter ein. Bis September nächsten Jahres werde die Belegschaft um bis zu 300 Zeitarbeitskräfte aufgestockt, teilte das Unternehmen am Montag in Hannover mit. Von April 2021 an sollen noch 50 unbefristete Stellen hinzukommen. Nach einer mehrwöchigen Schließung der Fabrik im Frühjahr stehe VWN vor einem „herausfordernden Aufholprogramm“, sagte Personalvorstand Thomas Edig. „Es freut uns sehr, dass wir gemeinsam mit dem Betriebsrat diese Entscheidung so schnell treffen konnten.“

Volkswagen hatte Ende April nach fast eineinhalb Monaten Zwangspause die Autoproduktion im Wolfsburger Stammwerk und bei VWN wieder aufgenommen. Die Kurzarbeit in den deutschen Werken hat der Konzern im Juli beendet. Die Auftragslage habe sich zuletzt auch in Hannover positiv entwickelt, erklärte das Unternehmen. In den Monaten August und September hätten die Bestellungen um 50 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres zugelegt. Im Frühjahr waren zunächst nur 250 Transporter am Tag vom Band gerollt – inzwischen würden knapp 800 Modelle produziert, hieß es. „Aufgrund eines hohen Auftragsbestands auf der einen Seite und erhöhten Abwesenheiten auf der anderen ist die personelle Situation im Werk gerade sehr angespannt“, sagte die Betriebsratsvorsitzende Bertina Murkovic.

Krankheitsquote doppelt so hoch wie vor Corona

Nach Angaben von VWN ist die Krankheitsquote in der Produktion am Standort Hannover derzeit doppelt so hoch wie vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Zwar habe sich in der Belegschaft nur eine geringe Zahl an Mitarbeitern mit dem Covid-19-Erreger infiziert – viele Beschäftigte blieben aber vorsorglich dem Werk fern. Wer unter chronischen Krankheiten wie Asthma oder Bronchitis leide, werde oftmals vom Hausarzt „aus dem Rennen genommen“. Schon bei den ersten Anzeichen einer Erkältung schicke VW Mitarbeiter von sich aus nach Hause. „Und jetzt stehen der Herbst mit seinem Erkältungswetter und die jährliche Grippe vor der Tür“, sagte Edig.

Bei der Besetzung der 50 unbefristeten Stellen will man bei VWN zunächst auf frühere Kollegen zugehen, die das Werk nach dem Auslaufen der Fertigung des Pick-ups Amarok verlassen mussten. Ende Mai waren die Verträge von 207 befristet Beschäftigten ausgelaufen. Der Konzern hatte ihnen im Anschluss angeboten, ins Zwickauer Werk zu wechseln und dort einen unbefristeten Vertrag zu unterschreiben. Nach Angaben der IG Metall haben dieses Angebot 73 Personen angenommen. Mehr als 100 frühere Mitarbeiter klagen vor dem Arbeitsgericht Hannover gegen das Unternehmen und wollen eine Weiterbeschäftigung erreichen.

Klagen sollen Chancen nicht mindern

Dem Vernehmen nach sollen die anhängigen Klagen die Chancen der früheren Mitarbeiter auf eine unbefristete Anstellung bei VWN nicht schmälern. Entscheidend seien die Qualifikationen und die gezeigten Leistungen, hieß es. „Uns als Betriebsrat ist es wichtig, dass wir einem Teil der befristet Beschäftigten, die im Mai nicht weiterbeschäftigt werden konnten, eine unbefristete Perspektive in unserem Werk in Hannover aufzeigen können“, sagte Murkovic. VWN hält jedoch an dem Ziel fest, die Zahl der aktuell rund 14.000 Arbeitsplätze bis 2029 um ein Drittel zu verringern.

Von Jens Heitmann