Hannover

Wegen Lieferproblemen bei Kabelbäumen und Bordnetzverbindungen aus der Ukraine hat Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) für das Stammwerk in Hannover-Stöcken Kurzarbeit angemeldet. Zwischen dem 14. und 25. März stehen die Bänder still. Insgesamt könne es bis zum 24. April zu Einschränkungen bei der Produktion kommen, sagte ein Unternehmenssprecher am Donnerstag. Ob die Fertigung im Anschluss wieder normal laufe, hänge auch von den weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg ab. In den beiden polnischen VWN-Werken werde die Fertigung vom 10. März an zum Stillstand kommen, hieß es. Insgesamt seien davon „mehrere Tausend“ Beschäftigte betroffen.

Die Ukraine gilt – neben Rumänien, Marokko, Tunesien und Serbien – als eines der Zentren der Kabelbaumfertigung. Die Leitungsstränge sichern den Stromfluss zwischen Steuerelementen, Leuchten, Messfühlern und anderen elektrischen Geräten. Der Grund für die Ansiedlung vieler Zulieferer in der Ukraine sind die niedrigen Lohnkosten – der Anteil manueller Tätigkeiten bei der Produktion von Kabelbäumen macht mehr als 30 Prozent aus. Knapp zwei Dutzend ausländische Unternehmen haben sich in dem Land niedergelassen.

Produktion schon mehrfach unterbrochen

Bereits im vergangenen Jahr musste VWN die Produktion in Stöcken und in den beiden polnischen Werken mehrfach unterbrechen – seinerzeit wegen Engpässen bei der Versorgung mit Mikrochips. Deshalb konnte das Unternehmen 2021 nur deutlich weniger Fahrzeuge ausliefern als erwartet. Es wurden insgesamt 359.500 Autos an Kunden übergeben – das waren 3,2 Prozent weniger als im Vorjahr. Nach HAZ-Informationen hatte man sich bei VWN ursprünglich zum Ziel gesetzt, mehr als 400.000 Fahrzeuge abzusetzen. 2019 hatte VWN noch knapp 492.000 Autos verkauft.

Anders als bei vielen Mikrochips kann der Konzern die Versorgung mit Kabelbäumen nicht nach eigenem Gusto steuern. Diese seien auf einzelne Automodelle zugeschnitten, hieß es. Mit anderen Worten: Kabelstränge für einen VW Polo kann man nicht in einem Transporter verwenden. Je nach Fahrzeugtyp und Ausstattung müssen verschiedene Kabelarten und Steckverbindungen kombiniert werden. Zudem gelten Kabelbäume als kaum lagerfähig.

Auftragseingang bei VWN kräftig gestiegen

Eigentlich hatte man bei Volkswagen Nutzfahrzeuge auf eine Art Neustart gehofft. Im vergangenen Jahr waren knapp 20 Prozent mehr Aufträge eingegangen als 2020. Trotz des weiter anhaltenden Mangels an Halbleitern wollte das Unternehmen die zahlreichen Bestellungen abarbeiten. Große Hoffnungen ruhen am Standort Hannover auch auf dem neuen Multivan T7, für den zum Jahresende 13.500 Bestellungen in den Büchern standen. Zudem läuft in Stöcken in diesem Jahr die Fertigung des Elektro-Bullis ID.Buzz an, der am nächsten Mittwoch offiziell vorgestellt wird.

Besonders große Einbußen musste das Unternehmen im vergangenen Jahr bei dem im polnischen Poznan gebauten Stadtlieferwagen Caddy hinnehmen. VWN hatte das neue Modell 2020 vorgestellt und auf steigende Stückzahlen gehofft. Stattdessen konnten von dem Auto nur rund 85.000 Exemplare ausgeliefert werden – ein Minus von knapp 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Konzern hatte man margenstärkere Modelle bei der Chipzuteilung bevorzugt. 2019 waren noch 155.000 Caddys hergestellt worden.

Von Jens Heitmann