Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) hat den Zuschlag für den Bau eines dritten Modells am Standort Hannover erhalten: Neben der eigenen Transporter-Reihe und dem Elektro-Bulli ID. Buzz sollen in Stöcken künftig auch drei batteriegetriebene Stadtgeländewagen (SUV) einer neuen D-Klasse für weitere Marken des Konzerns produziert werden. Dafür investiert der Konzern in das hiesige Werk rund 680 Millionen Euro. „Die Entscheidung des Aufsichtsrates ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Hochtechnologiestandort und ein großer Vertrauensbeweis in die Leistung unserer Mannschaft“, sagte VWN-Vorstandschef Carsten Intra am Freitag.

Das sogenannte D-SUV ist als Oberklasse-Modell konzipiert, das länger als ein Passat werden soll und mehr als fünf Menschen Platz bietet. Details zum Design stünden noch nicht fest, hieß es. „Diese D-SUVs sind echte Leuchtturmprojekte“, sagte Intra – preislich im gehobenen Bereich, vollelektrisch und hoch automatisiert. Im konzerninternen Wettbewerb habe das Stöckener Werk mit der hohen Qualität seiner Fertigung und der Wirtschaftlichkeit punkten können. Es sei jedoch „ein zähes Ringen“ im Wettbewerb mit anderen Konzernmarken gewesen, hieß es. Auch Audi und Porsche sollen sich dem Vernehmen nach um die Produktion beworben haben.

Neue Modelle sollen Lücke in der Produktion schließen

Zuletzt war in der hannoverschen Belegschaft die Sorge gewachsen, dass VWN die im Vertrag zur Standortsicherung gemachten Zusagen nicht einhalten könnte. Die VW-Tochter kooperiert künftig mit Ford und soll sich auf den Bau hochpreisiger Bulli-Modelle und den Stadtlieferwagen Caddy konzentrieren, während der US-Partner die günstigeren Handwerker-Transporter und Pick-ups herstellen wird. Weil Roboter immer mehr Tätigkeiten übernehmen und bei der Fertigung von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitsschritte notwendig sind als beim Bau von Verbrennern, soll die Zahl der Mitarbeiter in Stöcken bis 2029 um etwa ein Drittel auf 10.000 schrumpfen. Entlassungen sind laut einer Betriebsvereinbarung ausgeschlossen. Der Caddy wird im polnischen Posen und der Crafter in Wrzesnia produziert.

Im Stöckener Werk könnte das Auslaufen der Produktion des T6.1 eine Lücke reißen, weil hier vom Nachfolgemodell T7 dann nur noch die Multivans für Privatkunden gebaut werden – sie machen aber lediglich ein Drittel des Transportervolumens aus. Als Ersatz ist der Elektro-Bulli ID.Buzz vorgesehen, der hier ab 2022 vom Band rollen soll. Darüber hinaus hatte man sich in Hannover Hoffnungen auf den Zuschlag für ein SUV mit dem Arbeitstitel E-Lounge gemacht. Diese hatten sich zuletzt jedoch zerschlagen – und nach der Kündigung von Standortverträgen bei der Konzernschwester MAN hielten manche ein ähnliches Szenario auch in Hannover für möglich.

Betriebsrat hält Standortvertrag für verlässlich

Solche Befürchtungen seien spätestens mit dem Zuschlag für die neuen Modelle gegenstandslos, die ab 2024 in Stöcken produziert werden sollen, sagte VWN-Betriebsratschefin Bertina Murkovic: „Unser Standortvertrag ist verlässlich: T7, ID.Buzz und der D-SUV bilden unser Produktportfolio für dieses Jahrzehnt – eine größere Sicherheit kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht herstellen.“

Insgesamt sind für die Marke VWN in den kommenden fünf Jahren fast 4,5 Milliarden Euro an Investitionen vorgesehen. Das Geld ist neben der Produktion der neuen Modelle auch für Projekte im Bereich des autonomen Fahrens und die Entwicklung der Kooperation mit Ford vorgesehen. Im Stöckener Werk stehen insgesamt 130 Millionen Euro für die Modernisierung des Presswerks, der Lackiererei und der Montage auf dem Plan. Für den Neubau des Ausbildungszentrums sind 22 Millionen Euro eingeplant.

Von Jens Heitmann