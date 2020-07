Hannover

Der eine ist schon weg, der andere noch da – aber auch schon nicht mehr so ganz: Ende Mai ist bei Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover der letzte Amarok vom Band gelaufen, Vorstandschef Thomas Sedran muss seinen Stuhl Ende August räumen. Das Aus für den Pick-up war geplant, der Wechsel an der Unternehmensspitze hat nicht nur den Manager selbst überrascht. Das führt zu zusätzlicher Unruhe in der Belegschaft: Die rund 14.000 Mitarbeiter in Stöcken wissen, dass ihr Werk in nächster Zeit vom Wandel geprägt sein wird – dass es damit noch unmittelbar vor den Werksferien losgegangen ist, irritiert die Mitarbeiter jedoch. „Das ist eine Zeit bei VWN, wie wir sie noch nie hatten“, sagt einer, der seit Mitte der Achtzigerjahre dabei ist.

„Irgendwann kommt es noch ganz dicke“

Die Unsicherheit ist groß in der Belegschaft. „Wir wissen nicht, wo wir stehen“, „man geht davon aus, irgendwann kommt es noch ganz dicke“ – solche Sätze bekommt man öfter zu hören, wenn man in diesen Tagen mit Beschäftigten spricht. Von der in sich ruhenden Gewissheit, die Hannovers größter Arbeitgeber über Jahrzehnte verkörperte und auch auf seine Mitarbeiter ausstrahlte, ist momentan kaum noch etwas zu spüren.

Die „Nutzis“ sind schon länger auf der Suche nach einer Strategie, die ihr Überleben im Konzern dauerhaft sichern kann. In der Wolfsburger VW-Zentrale wird die Tochter in Hannover eher toleriert als geliebt: Zum einen fallen sie dort aus dem Raster – technisch sind die Transporter den Pkw näher, die Kundschaft kommt eher aus dem Lkw-Bereich. Zum anderen seien die Stückzahlen zu gering, um auskömmliche Renditen zu erzielen, heißt es seit Jahren. Was längst nicht immer gestimmt hat. Dennoch hat Vorstandschef Herbert Diess seinen obersten Strategen vor zwei Jahren zu VWN geschickt: Sedran sollte ein Bündnis schmieden, um höhere Volumina zu ermöglichen und die enormen Kosten für die Umstellung der Modellpalette auf Elektroantriebe mit anderen zu teilen.

Sitech-Schließung löst Unbehagen aus

Sedran wurde bei der Partnersuche schnell fündig und mit Ford einig: VWN soll sich künftig auf den Bau hochpreisiger Bulli-Modelle und den Stadtlieferwagen Caddy konzentrieren, während Ford die günstigeren Handwerker-Transporter und Pick-ups herstellen wird. Im Stöckener Werk könnte dies Ende 2024 nach dem Auslaufen der Produktion des T6.1 eine Lücke reißen, weil hier vom Nachfolgemodell T7 dann nur noch die Multivans für Privatkunden gebaut werden. Sie machen nur ein Drittel des Transportervolumens aus. „Und stattdessen kommt dann ein Auto, von dem man nicht weiß, was wird“, sagt ein Beschäftigter. Gemeint ist der ID.Buzz – der erste vollelektrische Bulli, der für 2022 geplant ist.

Der vollelektrische Bulli ID.Buzz soll von 2022 an in Hannover produziert werden. Der Wagen verfügt über zwei Motoren und soll eine Reichweite von 600 Kilometern haben. Quelle: Volkswagen

Unabhängig vom Erfolg des ID.Buzz steht jedoch bereits fest, dass die Belegschaft im hiesigen Werk schrumpfen wird. Weil Roboter immer mehr Tätigkeiten übernehmen und bei der Fertigung von Elektrofahrzeugen weniger Arbeitsschritte notwendig sind als beim Bau von Verbrennern, soll die Zahl der Mitarbeiter bis zum Jahr 2029 um etwa ein Drittel auf 10.000 sinken.

Entlassungen sind laut einer Betriebsvereinbarung zwar ausgeschlossen, aber seit Volkswagen kürzlich den Stöckener Standort der Sitze-Tochter Sitech dichtgemacht hat, nachdem diese die Aufträge für künftige Modelle verloren hatte, werden solche Garantien skeptisch beäugt. Dass man eine zum Konzern gehörende Firma einfach fallen lasse, habe es noch nie gegeben, sagt ein Kollege von VWN. „Das haben wir sehr wohl wahrgenommen.“

Eigenständigkeit von VWN gefährdet?

Die Sorge gilt nicht nur der Sicherheit der Jobs. Auch die Eigenständigkeit der Marke VWN stehe infrage, heißt es beim Betriebsrat. „Bei der Entwicklung neuer Nutzfahrzeuge dürfen wir die Kompetenz nicht komplett an Ford verlieren“, sagt ein Arbeitnehmervertreter. Vorgesehen ist, dass die Konzepte für den im polnischen Posen gebauten Caddy weiterhin aus Hannover kommen sollen – für den im benachbarten Wrzesnia produzierten Großlieferwagen Crafter sei das weniger gewiss, heißt es in Stöcken. Die Entwicklung neuer Modelle könne zu einem Tauziehen mit Ford werden. „Vom Crafter hängt aber letztlich unsere Nutzfahrzeugkompetenz ab.“

Sein Abgang überraschte die Mitarbeiter von VW Nutzfahrzeuge: Vorstandschef Thomas Sedran übergibt im September die Amtsgeschäfte an seinen Nachfolger Carsten Intra. Quelle: Rainer Dröse

Auch die Gewichte zwischen den Standorten könnten sich verschieben. Derzeit sind bei Volkswagen Nutzfahrzeuge mehr als 24.000 Mitarbeiter beschäftigt – etwa 10.000 davon in Polen. Im vergangenen Jahr hat VWN in Hannover und Posen insgesamt rund 192.000 Transporter produziert. In Posen liefen rund 155.000 Caddy vom Band und in Wrzesnia knapp 71.000 Crafter. Bereits 2019 sank der Umsatz von VWN leicht auf 11,5 Milliarden Euro. Der operative Gewinn brach unter anderem wegen Problemen bei der Umstellung auf den neuen Abgasteststandard WLTP und hoher Investitionen um knapp 40 Prozent auf 510 Millionen Euro ein.

Bestellungen nehmen wieder zu

Für dieses und das nächste Jahr hatte Sedran schon vor der Corona-Krise erhebliche Verluste angekündigt, weil sich VWN neben den Investitionen in neue Modelle auch auf Strafzahlungen an die Europäischen Union wegen einer Überschreitung von CO2-Grenzwerten einstellt. Wegen des Stopps der Produktion in der Hochphase der Pandemie dürfte das Minus noch höher ausfallen, heißt es. Bei den Auslieferungen stellt sich das Management auf ein zweistelliges Minus ein. Die Kurzarbeit wurde Anfang Juli aufgehoben, nach den Werksferien soll die Produktion Mitte August wieder anlaufen.

„Die gute Nachricht ist: Es sieht so aus, als ob die Aufträge langsam wieder anziehen und es einen gewissen Nachholeffekt gibt“, heißt es in einem aktuellen Schreiben Sedrans an die Belegschaft. Die Auftragseingänge in Deutschland entwickelten sich seit Mitte Mai wieder positiv. „Wir planen, im zweiten Halbjahr wieder auf Kurs zu sein.“ Das Steuer übernimmt im September Carsten Intra, bisher Personalchef bei der Konzernschwester MAN.

Von Jens Heitmann und Heiko Randermann