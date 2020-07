Hannover

In den meisten Unternehmen sind die Aufgaben zwischen Management und Betriebsräten klar verteilt: Die Chefetage gibt die Strategie und die Ziele vor – und bezieht die gewählten Vertreter ihrer Mitarbeiter in der Regel nur ein, um die Abläufe so produktiv wie möglich zu gestalten. Selbst in Konzernen, die der Mitbestimmung unterliegen, wissen die Arbeitnehmer im Aufsichtsrat um ihren begrenzten Einfluss: Im Zweifel kann der Vorsitzende des Kontrollgremiums – Einigkeit auf der Kapitalseite vorausgesetzt – jede Entscheidung per Doppelstimmrecht durchsetzen.

Mächtiger Betriebsrat

Bei Volkswagen ist das traditionell anders. In Wolfsburg können die Vorstände kaum etwas gegen den Willen des Konzernbetriebsrates durchsetzen. Hier haben die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat einen gewichtigen Verbündeten – auch das Land Niedersachsen möchte die Auslastung und Beschäftigung in den hiesigen Werken möglichst hoch halten, sogar, wenn das zu Lasten der Rendite geht. Selbst die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch stehen nicht immer loyal hinter ihrem Spitzenpersonal: Wenn der Chef des Konzernbetriebsrats seinen Daumen senkt, muss der Chef des Konzerns um seinen Job fürchten.

Angesichts dieser Eigentümlichkeiten kann es nicht verwundern, wenn Personalmanager sehr offene Ohren für die Gehaltswünsche führender Betriebsräte entwickeln. Dass der Konzern trotz der Untreue-Anklage gegen vier frühere Vorstände die zwischenzeitliche Deckelung der Bezüge der Arbeitnehmervertreter wieder aufgehoben hat, deutet auf die Größe der Grauzonen im Gerangel um lukrative Eingruppierungen hin. Selbst eine Verurteilung der Beschuldigten würde am „System VW“ nichts grundlegend ändern.

