Während am Tag vor der für Donnerstag anberaumten Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen weiter über einen Umbau des Vorstands spekuliert wird, hat der Konzern eine neue Einschätzung zur Chipkrise gegeben und den Aufbau weiterer Partnerschaften für seine Batteriesparte angekündigt. VW will beim Ausbau der Elektromobilität die noch starke Abhängigkeit von externen Zelllieferanten reduzieren. Die Wolfsburger streben eine profitable Großserienproduktion eigener Batteriesysteme an – und planen dafür Kooperationen sowie den Bau neuer Fabriken.

Entspannung bei Chips erwartet

Bei den industrieweit großen Lieferproblemen mit Mikrochips rechnet der Autokonzern mit einer allmählichen Entspannung im neuen Jahr. Einkaufschef Murat Aksel, der eine Taskforce zu der Beschaffungskrise mit leitet, deutete am Mittwoch eine Stabilisierung an – bei gleichzeitig aber wohl noch weiter bestehenden Engpässen. „Im Gesamtjahr erwarten wir gegenüber 2021 eine leichte Verbesserung in der Halbleiterversorgung“, hieß es. VW erklärte, man setze 2022 auf „sukzessive Erholung“. Die erste Jahreshälfte dürfte allerdings schwierig bleiben – mit anhaltenden Schwankungen und nur eingeschränkter Planbarkeit.

Der Konzern kündigte am Mittwoch an, unter anderem mit dem belgischen Recycling- und Materialtechnikunternehmen Umicore sowie mit dem US-Start-up 24M zusammenzuarbeiten. Zudem sollen in mittlerer Frist Verbindungen des Rohstoffs Lithium auch aus deutschen Vorkommen gefördert und erneuerbare Energieprojekte vorangetrieben werden.

Im September wurde das neue VW-Batterielabor im Center of Excellence in Salzgitter eröffnet. Quelle: Kai-Uwe Knoth

Sechs Fabriken geplant

In Europa will VW in den kommenden Jahren zunächst sechs Fabriken für Batteriezellen bauen. Neben Salzgitter ist Skellefteå in Nordschweden schon gesetzt, ein dritter Standort in Spanien hat gute Chancen. Der Autobauer kooperiert bereits etwa mit Spezialfirmen wie Northvolt aus Schweden oder Gotion aus China. Ziel ist es, die noch recht starke Abhängigkeit von externen Zelllieferanten zu durchbrechen und eine profitable Großserienproduktion eigener Batteriesysteme aufzusetzen.

Der Konzern setzt dabei einerseits auf den Ausbau seiner internen Kompetenzen – in Salzgitter gibt es etwa bereits eine Pilotfertigung für Zellen sowie eine Forschungseinheit. Um weitere Erfahrungen für die Zellfertigung im industriellen Maßstab zu gewinnen, kommen aber auch Experten wie Umicore hinzu, mit dem eine Gemeinschaftsfirma gegründet wird. Sie soll zum Beispiel Material für die Elektroden in den Batteriezellen beisteuern.

Lithiumhydroxid aus dem Oberrheingraben ab 2026

Das für die aktuell dominierende Batterietechnik nötige Lithium, das den Ladungstransport in den Zellen übernimmt, stammt oft aus Lagerstätten in Übersee und muss energieintensiv aufbereitet werden. Hier will VW bald die regionale Versorgung ausweiten: Mit der Firma Vulcan Energy wurde eine fünfjährige Lieferung von Lithiumhydroxid aus dem Oberrheingraben ab 2026 vereinbart. Über eine Beteiligung am US-Partner 24M sollen zudem neue, effiziente Produktionsverfahren entwickelt werden. Hier ist auch eine Tochtergesellschaft geplant.

VW hatte erst kürzlich zwei Personalien für sein Batteriegeschäft bestätigt. So soll der Entwicklungschef für Batterien von Apple, Soonho Ahn, beim Konzern anheuern. Beim Konkurrenten BMW gingen die Niedersachsen ebenso auf Expertenfang. Von dort soll Jörg Hoffmann kommen, zuletzt spezialisiert auf Feststoffzellentechnik. An mehreren Orten ist VW auch an Wind- oder Solarprojekten beteiligt, bis 2025 sollen gut 40 Millionen Euro in solche Vorhaben fließen.

Wird Vorstand umgebaut?

Weitere Personalentscheidungen werden nach der Sitzung des Aufsichtsrats am Donnerstag erwartet. Nach Querelen mit dem Betriebsrat war zuletzt immer wieder über die Zukunft von Vorstandschef Herbert Diess spekuliert worden. Auch am Mittwoch kursierten unterschiedliche Top-Personalien. So wurde etwa VW-Kernmarkenchef Ralf Brandstätter als zusätzliches Mitglied des Konzernvorstands und als China-Verantwortlicher ins Spiel gebracht. Zum aktuellen China-Chef Stephan Wöllenstein verlautete aus Firmenkreisen, dieser werde wohl auf eine andere Stelle wechseln. Volkswagen kommentierte Medienberichte zu möglichen personellen Wechseln oder Veränderungen in Positionen am Mittwoch offiziell nicht.

Von Jan-Henrik Petermann