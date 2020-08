Vier-Tage-Woche? Niedersachsens Unternehmen halten das für „realitätsfern“

Berlin/Hannover

Nur noch vier statt fünf Tage in der Woche arbeiten: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) zeigt Sympathien für diese Idee, um so Jobs in der Corona-Krise zu retten. In Niedersachsen trifft der Vorschlag hingegen auf ein geteiltes Echo.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hatte die Debatte losgetreten. Um in der angeschlagenen Metall- und Elektroindustrie, zu der auch die Automobilbranche gehört, einen dauerhaften Abbau von Arbeitsplätzen zu verhindern, hatte der Gewerkschaftschef vorgeschlagen, nur noch vier statt fünf Tage in Vollzeit arbeiten zu lassen. Dem schloss sich Arbeitsminister Heil jetzt an. „Reduzierte Arbeitszeit bei teilweisem Lohnausgleich kann eine geeignete Maßnahme sein, wenn sich die Sozialpartner darauf verständigen“, sagte er der Funke-Mediengruppe.

Möglichkeit zur Weiterbildung

Das Modell komme auch für mittelständische und kleine Unternehmen infrage, meint Thorsten Gröger, Leiter des IG Metall-Bezirks Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. „Die Vergangenheit hat gezeigt: Die mit einer Vier-Tage-Woche einhergehende Arbeitszeitverkürzung ist ein wirksames Instrument, um Arbeit neu zu verteilen und damit Beschäftigung in der Krise zu sichern.“

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer könnten neben der Arbeitsplatzsicherheit auch Entlastung erfahren oder den fünften Tag zur beruflichen Weiterqualifizierung nutzen. Notwendig sei aber ein Entgeltausgleich, weil die finanziellen Lasten nicht allein von den Beschäftigten getragen werden könnten – in welcher Höhe, lässt Gröger offen.

Er meint, dass auch die Unternehmen „durch Produktivitätssteigerung sowie zufriedene Beschäftigte“ von einer Vier-Tage-Woche profitieren könnten, und sie könnten ihre Fachkräfte halten. Die Vorteile der Kurzarbeit hätten sich gerade auch in der Corona-Krise gezeigt.

Unternehmer: Fünf-Tage-Woche hat sich bewährt

Volker Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen (UVN), sieht das ganz anders. Er bezeichnet den Vorschlag der IG Metall als „realitätsfern“. Die Unternehmen befänden sich durch die Folgen der Pandemie enorm unter Druck und litten ohnehin unter einem wachsenden Fachkräftemangel. „Wir müssen die Wirtschaft wieder zum Laufen und zum Wachsen bringen“, sagt Müller. Die Fünf-Tage-Woche habe sich im Verhältnis von effektiver Arbeit und Erholung bewährt. Wer weniger arbeiten möchte, könne das heute schon im Rahmen umfangreicher Teilzeitregelungen tun.

Zusätzliche Vorgaben wie Arbeitszeitverkürzungen per Gesetz verhinderten Wachstum und Flexibilität, erklärt Müller. „Stattdessen sollte die Politik das starre Arbeitszeitgesetz aus dem letzten Jahrhundert endlich in die Gegenwart überführen. Durch mehr Flexibilität bei Tageshöchstarbeits- und Ruhezeit entsteht automatisch mehr Freiraum, um zum Beispiel Beruf und Familie besser miteinander zu vereinbaren. Das wäre eine einfache und bessere Lösung – für Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen.“

In der Bevölkerung genießt die Vier-Tage-Woche hohe Sympathien. Drei von fünf Deutschen stehen laut Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov einer Vier-Tage-Woche offen gegenüber.

