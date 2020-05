Talanx steigt beim Energieversorger EWE ein

Hannover

Der hannoversche Versicherungskonzern Talanx steigt beim Oldenburger Energieversorger EWE ein. Das Unternehmen ist Co-Investor der französischen Beteiligungsgesellschaft Ardian, die 26 Prozent an EWE hält, und wendet dafür nach eigenen Angaben einen dreistelligen Millionenbetrag auf. Dies sei eine „ausgezeichnete Ausgangsbasis für weitere gemeinsame Investitionen in Energie- und Telekommunikationsinfrastruktur“, sagte der zuständige Talanx-Manager Peter Brodehser am Mittwoch.

Ardian hatte sich Ende vergangenen Jahres am EWE-Konzern beteiligt. Dem Vernehmen nach sollen die Franzosen für das Aktienpaket 1,2 bis 1,4 Milliarden Euro bezahlt haben. Wie groß nun der Anteil von Talanx ist, teilte der Versicherer nicht mit. Der Oldenburger Versorger gehört mehrheitlich den Kommunen aus der Region; das Unternehmen ist auch in der Telekommunikation und der IT-Technologie aktiv.

Die Beteiligung an EWE ist bereits die dritte Infrastrukturinvestition der Talanx-Gruppe in diesem Jahr. Anfang April hatte der Konzern 200 Millionen Euro für den Ausbau des Breitbandinternets in Frankreich bereitgestellt. Im Februar hatte Talanx 321 Millionen Euro in den größten deutschen Offshore-Windpark in der Nordsee gesteckt. Mit dem Engagement bei EWE überschritten die Infrastrukturinvestitionen des Talanx-Konzerns insgesamt die Marke von 3 Milliarden Euro, hieß es.

Von Jens Heitmann