Hannover

Finanziell war die Unwetterflut im Juli die schwerste Naturkatastrophe, die Deutschland seit Langem erlebt hat. Die Kosten übersteigen mit mindestens 7 Milliarden Euro alles bisher Dagewesene. Zum Vergleich: Das Hochwasser von 2013, das auch die Leine über die Ufer treten ließ, kostete Versicherungen bundesweit 2,3 Milliarden Euro, die Oderflut von 2002 immerhin 4,8 Milliarden Euro.

Drei Dinge fallen auf: Die Ereignisse nehmen zu, die Kosten auch – und doch sind viele Menschen nicht ausreichend gegen solche Naturkatastrophen versichert. Bei Sturm, Blitz und Hagel zahlen meistens Hausrat-, Kasko- oder Gebäudeversicherung Schäden an Haus und Auto. Die meisten Menschen haben sie. Läuft aber Wasser in Wohnung und Keller, weil nach starken Regenfällen Kanalisation und Flüsse überlaufen, fehlt häufig der Schutz einer Elementarschadenversicherung. Entweder, weil man sie wie drei Viertel der Niedersachsen offenbar nicht für nötig hält. Oder weil Versicherungen den Schutz verweigern, auch wenn das nur ganz wenige Gebäude in Hochwassergebieten betrifft. In beiden Fällen trägt häufig die Allgemeinheit die Last.

Viele sehen die Lösung in einer Versicherungspflicht wie bei der Haftpflicht im Auto. Das würde allen Zugang zu grundlegendem Schutz geben – wie wichtig das ist, zeigt dieser Sommer. Der Nachteil: In manchen Regionen ist die Versicherung sehr teuer, das würde etwa Mieten in die Höhe treiben. Und das allein reicht ohnehin nicht. Dazukommen müssen: Klimaschutz, Deichschutz, Überflutungsräume für Flüsse. Kommunen müssen ihre Abwassersysteme ertüchtigen und auf Baugebiete zur Not verzichten. Und wer kann, sollte sich versichern.

Von Karl Doeleke