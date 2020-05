VGH wächst in allen Sparten

Hannover

Die Versicherungsgruppe Hannover ( VGH) zeigt sich mit der Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres zufrieden. Die Beitragseinnahmen seien in allen drei Sparten – Schaden/Unfall-, Lebens- und Krankenversicherung – gestiegen. Die Überschüsse hätten sich besser entwickelt als geplant, sagte Vorstandschef Hermann Kasten am Montag in Hannover. Der Bestand an Verträgen sei um ein Prozent auf mehr als fünf Millionen gewachsen.

Die VGH habe davon profitiert, dass schwere Stürme ausgeblieben seien und sich die Schäden durch große Brände in Grenzen gehalten hätten, hieß es. Geholfen hätten zudem eine geringe Steuerbelastung und positive Effekte in der Kapitalanlage. In der für die Schaden- und Unfallversicherung zuständigen Landschaftlichen Brandkasse Hannover erhöhte sich der Bruttoüberschuss – also die Differenz von Erträgen und Aufwendungen – von 67 auf 80 Millionen Euro.

In der Lebensversicherungssparte – der Provinzial Leben – hat das Neugeschäft die regulären Abflüsse aus Verträgen mit älteren Jahrgängen den Angaben zufolge nicht ausgleichen können. Insgesamt hätten sich die Beiträge aber positiv entwickelt, heiß es. Der Bruttoüberschuss habe von 82 auf 101 Millionen Euro zugelegt.

In der privaten Krankenversicherung nehme der Vertragsbestand weiter zu, erklärte das Unternehmen. Während die zur VGH gehörende Alte Oldenburger vor allem Vollversicherte hinzugewinnen konnte, habe sich die Provinzial Krankenversicherung auf Zusatzversicherungen konzentriert, besonders im Pflegebereich. Der Überschuss der Krankenversicherungsgruppe blieb mit 48 Millionen Euro „unter dem sehr guten Vorjahresniveau“ von 52 Millionen Euro.

Von Jens Heitmann