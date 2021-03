Hannover

Der Spezialversicherer Wertgarantie ist bisher gut durch die Corona-Krise gekommen. Insgesamt stiegen die Beitragseinnahmen im vergangenen Jahr um etwa 12 Prozent und beliefen sich auf 348 Millionen Euro. Das zahlte sich auch unter dem Strich aus: Der Jahresüberschuss legte um fast 4 Prozent auf 21 Millionen Euro zu, wie das Unternehmen mitteilte. „Wir sind stark genug, um diesen besonderen Zeiten zu trotzen und auch zu wachsen“, sagte Vorstandschef Patrick Döring am Montag in Hannover. Auch für das laufende Geschäftsjahr sei man zuversichtlich. Die Belegschaft vergrößerte sich 2020 um 50 Beschäftigte, bei Wertgarantie arbeiten damit 930 Menschen, zwei Drittel davon am Standort Hannover.

Wachstum bei E-Bike-Versicherungen

Im Kerngeschäft versichert Wertgarantie Mobiltelefone, Tablets, Fernsehgeräte, Kameras oder Geschirrspüler für den Fall einer Reparatur. Die Versicherungen werden über den Fachhandel angeboten. Auch Versicherungen für Fahrräder gehören zum Sortiment. Trotz des Lockdowns sei auch das angestammte Geschäft gewachsen, hieß es. Der Boom bei E-Bikes habe das Neugeschäft im Bereich Fahrrad um mehr als 30 Prozent nach oben getrieben.

Besonders profitiert hat das Unternehmen zuletzt vom Trend zum Haustier. Weil sich in der Pandemie mehr Menschen Hunde und Katzen angeschafft haben, wuchs der Bestand in der Tierkrankenversicherung im vergangenen Jahr auf 340 000 Policen – ein Plus von rund 15 Prozent im Vergleich zu 2019. Allerdings fielen bei der Wertgarantie auch deutlich höhere Kosten für Tierärzte an: Die Zahl der beglichenen Rechnungen stieg auf 475 000, ein Zuwachs von etwa 13 Prozent.

Von Jens Heitmann