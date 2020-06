VHV wagt erstmals keine Prognose

Hannover

2500 der 3200 Mitarbeiter in der VHV-Versicherung haben in den vergangenen Monaten im Homeoffice gearbeitet. Das Unternehmen hat kurzfristig 2000 Notebooks bestellt und noch mehr Tastaturen und Zusatzmonitore. Die durch die Corona-Krise ausgelöste Umstellung sei nur deshalb ziemlich reibungslos verlaufen, weil das Unternehmen seit zehn Jahren an einem „Fitnessprogramm“ arbeite und seit Jahren die Digitalisierung vorantreibe, sagte Vorstandschef Uwe Reuter am Mittwoch in seiner Bilanzpressekonferenz. Die war von einer Besonderheit geprägt. Erstmals nannte der Vorstand keine Prognose für das laufende Jahr.

VHV erhöht Zahl der Versicherungsverträge um 5,2 Prozent

Mit den Zahlen aus dem Jahr vor Corona kann der Vorstand freilich glänzen. Um 5,2 Prozent ist die Zahl der Versicherungsverträge gestiegen, zum Jahreswechsel zählte man gut elf Millionen. Die verdienten Beiträge kletterten um 2,9 Prozent auf 3,24 Milliarden Euro, das Konzernergebnis vor Steuern betrug 227,3 Millionen Euro.

Aber das seien alles „Zahlen aus einer sozusagen zurückliegenden Welt“, sagte Reuter. Corona habe vieles verändert. Dass das Unternehmen die vergangenen Monate gut gemeistert habe, sei dem Engagement der Mitarbeiter zu verdanken.

Wie ratlos die Branche darauf wartet, was Corona bringt, zeigt sich etwa bei den Kfz-Versicherungen. Sowohl bei den Neuzulassungen wie erfreulicherweise auch bei den Schäden seien die Zahlen in den Monaten April und Mai spürbar zurückgegangen, sagt Thomas Voigt, Vorstand der VHV Allgemeinversicherung. Es sei aber überhaupt nicht absehbar, wie sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung verändern werde – deshalb könne keinerlei Prognose für den Jahresverlauf abgegeben werden.

AAA+-Rating von Standard & Poor’s

Ähnlich sehe es bei den Lebensversicherungen aus, berichtet Frank Hilbert, Vorstand der Konzerntochter Hannoversche Leben. „Das vielfach geringere Haushaltseinkommen wird zu einer Prüfung der Vorsorgesituation führen.“ Ob aber die Menschen wegen Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit ihre Lebensversicherungen kündigen oder jetzt erst recht welche abschließen, um vorzusorgen, sei nicht abzusehen. „Es wäre unseriös, heute eine Aussage zu treffen“, sagt Hilbert.

Die VHV sehe sich trotzdem gut gerüstet, sagt Vorstandschef Reuter, auch wenn stark steigender Wettbewerbsdruck, die Niedrigzinspolitik und eine „unverändert zunehmende Regulierung“ Versicherungen das Leben schwer machten. Mit einer Eigenkapitalrendite von 11 Prozent blicke man zuversichtlich in die Zukunft. Das tun offenbar auch die Rating-Agenturen. Standard & Poor’s hat der VHV 2020 erneut das AAA+ verliehen, „mit stabilem Ausblick“, wie es in einer Mitteilung heißt.

Von Conrad von Meding