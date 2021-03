Hannover

Trotz der Belastungen durch die Corona-Pandemie nimmt bei der Talanx der Optimismus zu. Der hannoversche Versicherungskonzern will im nächsten Jahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Gewinn erzielen. „Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen“, sagte Vorstandschef Torsten Leue am Montag bei der Bilanzvorlage. Man sei daher zuversichtlich, bereits in diesem Jahr beim Ergebnis wieder das Vorkrisenniveau zu erreichen. Die Talanx erwartet für 2021 einen Überschuss zwischen 800 und 900 Millionen Euro – und strebt dabei nach Leues Worten das obere Ende dieser Bandbreite an.

Im vergangenen Jahr ist der Überschuss des Konzerns um 27 Prozent auf 673 Millionen Euro gesunken. Ohne die Belastungen durch die Pandemie hätte das Unternehmen das Rekordergebnis des Vorjahres übertroffen, hieß es. Der Konzern hält seine Dividende mit 1,50 Euro je Aktie stabil und bleibt bei seinem Ziel, den Gewinn je Anteilsschein im Schnitt um 5 Prozent pro Jahr zu steigern. Für 2022 würde dies einen Konzerngewinn von gut einer Milliarde Euro bedeuten.

„Wir sind ein stark wachsendes Unternehmen“: Talanx-Chef Torsten Leue. Quelle: Holger Hollemann/dpa

Fortschritte in schwächelnden Bereichen

Talanx ist mit Prämieneinnahmen von zuletzt rund 41 Milliarden Euro die drittgrößte deutsche Versicherungsgruppe. Der Konzern ist mit der Marke HDI im Geschäft mit Privat-, Firmen- und Industriekunden aktiv. Die Tochter Hannover Rück zählt zu weltweit führenden Rückversicherern. Größter Aktionär der Talanx ist mit 79 Prozent der HDI V.a.G. – ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Die übrigen Anteile befinden sich im Streubesitz. Insgesamt arbeiten für das Unternehmen rund 23.000 Beschäftigte.

Dass die Talanx-Gruppe das Corona-Krisenjahr vergleichsweise gut überstanden habe, sei auch Fortschritten in schwächelnden Geschäftsbereichen zu verdanken, erklärte Leue. In der Industrieversicherung sei das Ziel, mit den Prämieneinnahmen die Aufwendungen für Schäden zu übertreffen, zwar noch nicht erreicht. Rechne man aber die durch Corona entstandenen Kosten heraus, sei die angestrebte Schaden-Kosten-Quote von 95 Prozent jedoch in greifbare Nähe gerückt. Die gebuchten Bruttoprämien seien in dem Segment 2020 – auch durch Preiserhöhungen – um 7,2 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro gestiegen. Sie hätten damit die Erwartungen übertroffen.

Neue Klausel bei Betriebsschließungsversicherungen

Insgesamt macht die Talanx die Pandemie für Schäden im Jahr 2020 in Höhe von rund 1,5 Milliarden Euro verantwortlich. Am stärksten betroffen war davon die Rückversicherung mit 1,2 Milliarden Euro. Mit 24 Millionen Euro war bei HDI Deutschland der Schaden, der durch die Regulierung von Betriebsschließungsversicherungen entstanden ist, relativ klein. Während andere Versicherer nicht für entsprechende Schäden aufkommen wollten, weil die Policen nicht für Pandemien ausgelegt waren, hat die HDI gezahlt.

„Wir waren für unsere Kunden da“, sagte Leue. Das Unternehmen habe vielen Gastronomen, Bäckern und anderen kleineren und größeren Betrieben in der Krise geholfen. Inzwischen wurden das Kleingedruckte jedoch angepasst: Die HDI zahlt nur noch für Schließungen, wenn diese durch Corona-Fälle in der Belegschaft verursacht werden – und nicht bei einem von Behörden angeordneten Lockdown.

Für das laufende Jahr rechnet die Talanx mit coronabedingten Belastungen von insgesamt 300 Millionen Euro – unter dem Strich dürfte ein Schaden von 150 Millionen Euro übrig bleiben, sagte Finanzvorstand Wicke. Man vertraue darauf, dass die Pandemie in den nächsten Monaten durch die weltweit angelaufenen Impfungen überwunden werde.

Von Jens Heitmann