Die Verschiebung der Hannover Messe in den Juli ist ein Schlag ins Kontor für die Veranstalter. „Das wird im Sommer mit Sicherheit eine völlig andere Hannover Messe als sonst“, hieß es am Mittwoch nach der Entscheidung. Weil auch das Geschäft in China wegen des Coronavirus nicht rund läuft, droht dem Konzern ein Verlust am Jahresende.