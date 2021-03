Bruchsal/Hannover

Der Flugtaxi-Entwickler Volocopter hat sich von Investoren weitere 200 Millionen Euro gesichert. Zu bereits bekannten Geldgebern wie Daimler, der Bahn-Tochter Schenker und dem chinesische Autokonzern Geely stießen jetzt der US-Vermögensverwalter Blackrock und der hannoversche Autozulieferer Continental. Das Geld solle dazu dienen, die Zulassung des Volocity genannten elektrischen Flugtaxis zu beschleunigen, teilte das Unternehmen aus Bruchsal am Mittwoch mit.

Mit elektrisch angetriebenen Flugtaxis sollen Passagiere Staus auf den Straßen ausweichen können und so schneller ihr Ziel erreichen. Volocopter gilt als Vorreiter und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb der nächsten zwei Jahre die ersten kommerziellen Routen in Betrieb zu nehmen. „Volocopter ist weltweit führend bei der Entwicklung von solchen Diensten“, sagte Vorstandschef Florian Reuter. Kein anderer Hersteller habe weltweit so viele Flüge in Städten mit behördlicher Zulassung durchgeführt. Auch eine Logistik-Drohne ist in der Entwicklung.

Der erste Einsatz ist 2025 realistisch

Die Geschäftsidee gilt als lukrativ: Nach Schätzungen der Analysten von Morgan Stanley könnte der Markt bis 2040 ein Volumen von mehr als 1,5 Billionen Dollar erreichen. Rund um den Globus wetteifern inzwischen diverse Firmen um das erste kommerzielle Flugtaxi-Angebot. Neben vergleichsweise unbekannten Start-ups wie Volocopter oder Lilium sind auch bekannte Namen wie Airbus oder Volkswagen mit von der Partie.

Die Anbieter verfolgen unterschiedliche Konzepte. Während Volocopter seine Flugtaxis vor allem für kürzere Distanzen und Strecken innerhalb von Metropolen entwickelt, wollen Konkurrenten auch Strecken zwischen 200 und 300 Kilometern zurücklegen. Einen Kunden konnte Volocopter bereits präsentieren – der ADAC hat zwei Modelle bestellt.

Die europäische Flugsicherheitsbehörde EASA hält den Einsatz von Drohnen und Flugtaxis bis 2025 für realistisch. Volocopter will unter anderem Flugtaxidienste in Singapur und Paris anbieten. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben mittlerweile 322 Millionen Euro an Kapital aufgenommen. „Unsere Gesellschafterstruktur bleibt mit einer weltweiten Mischung aus strategischen Investoren und Finanzinvestoren ausgewogen und damit ein Abbild unserer globalen Ambitionen“, sagte Finanzchef Rene Griemens. Continental wollte zu seinem Engagement keine Stellung nehmen.

Von Jens Heitmann